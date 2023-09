L’École d'architecture de La Réunion désormais reconnue comme une grande école nationale

Ce mardi 27 septembre 2023, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a annoncé officiellement faire de l'École d'Architecture de La Réunion la 21e grande école nationale d'architecture française et la première en outre-mer. Elle deviendra donc "l'Ecole nationale d'architecture de La Réunion" prochainement. Une nouvelle saluée par la Région ainsi que par la mairie du Port, commune où est située l'école (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Cette annonce est le résultat d’un long travail initié en 2022, sous l’impulsion de la Présidente Huguette Bello, par la Région Réunion et ses partenaires qui considèrent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation comme un investissement à long terme dans le développement humain et le développement économique du territoire" souligne la Région.

"Des formations d'excellence associées à des espaces de haute qualité technologique et environnementale sont le socle fondamental d’une société réunionnaise agile et d'avenir pour réussir les transitions sociales, technologiques et économiques pour transformer La Réunion en une Terre de progrès social" ajoute-t-elle.

L’École d'Architecture de La Réunion est désormais reconnue comme une grande école nationale au domaine d'études d'avant-garde "architecture, villes et territoires en milieu tropical".

Au regard des enjeux de la transition écologique, cette spécialité architecturale est attractive dans les programmes d'échanges nationaux et internationaux ; en particulier avec l'Australie, le Mozambique et l'Afrique du Sud ; et contribuera au rayonnement de La Réunion dans l’océan Indien.

La Région Réunion "renouvelle sa volonté de concourir pleinement au succès de l'école tant au niveau de son fonctionnement général qu'au niveau de la construction du nouvel établissement dont la livraison est prévue en 2025".

Elle est également engagée dans le développement d'une plateforme technologique régionale d'appui aux entreprises et de recherche mutualisée "Architecture, Art, Design, Images" sur le campus de l'Oasis. La nouvelle école "ENSAR" y contribuera de manière significative et sera à l'initiative pour que la jeunesse réunionnaise s'ouvre aux nouveaux mondes et aux nouveaux horizons.

"Je me réjouis de l’annonce, ce jour, de Madame la Ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, de la création d’une École d’Architecture de plein exercice à La Réunion lors de la présentation de son budget 2024" réagit par ailleurs Olivier Hoarau, maire du Port.

"Ce sera la première Ecole d’Architecture autonome des Outre-Mer. C’est l’aboutissement d’un long travail et d’une concertation des élus et des acteurs locaux. La Ville du Port soutient cette École de longue date. Je félicite le directeur, M. Pierre Rosier, cheville ouvrière de cette consécration, et Mme Marie-Jo Lo-Thong, Directrice des Affaires Culturelles de La Réunion, pour son soutien indéfectible" conclut-il.