Les Outre-mer French Tech Days sont lancés à Saint-Denis

En présence de Philippe Vigier, Jean-Noël Barrot et Olivier Becht

Le ministre des Outre-mer, le ministre du Numérique et le ministre du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, en visite à La Réunion, participent ce jeudi 30 novembre 2023 à l'ouverture des French Tech Days au MOCA à Saint-Denis. Durant deux jours, l'évènement donnera l'occasion aux start-ups des territoires ultra-marin de présenter leurs innovations à un public composé d'experts, d'investisseurs et de partenaires potentiels. Au total, 11 délégations prennent part à cette première édition (Photos : sly/www.imazpress.com)

La manifestation a pour ambition de mettre en avant le potentiel économique local mais également de toutes les communautés French Tech des outre-mer : Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Guadeloupe, Martinique, Guyane mais également d’Afrique et de l’océan Indien : Maurice, Kenya, Madagascar, Afrique du Sud.

Pour ce faire, une exploration approfondie de sujets cruciaux tels que l’internationalisation des territoires d’outre-mer, la transition écologique ainsi que la collaboration entre start-up et grandes entreprises sont au programme.

Les start-up locales et start-up qui accompagnent les délégations auront ce jeudi et ce vendredi des rendez-vous B-to-B et pourront présenter des pitchs devant des fonds d’investissements qui apporteront leurs conseils.

