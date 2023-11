La ministre de la Culture au Conseil départemental pour signer le pacte linguistique

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a débuté son déplacement à La Réunion par plusieurs rencontres avec l’ensemble des représentants des collectivités territoriales dans le cadre d’un conseil local des territoires pour la culture (CLTC) au cours duquel le pacte linguistique a été signé (Photo sly/www.imazpress.com)

Ce pacte linguistique est signé entre l’Etat et les collectivités et s’articule autour de trois points : lutte contre l’illettrisme et maîtrise du français, visibilité du créole réunionnais dans l’espace public et création d’un institut public du créole réunionnais pour accompagner l’émergence d’une politique linguistique sur le territoire.

Un honneur d'accueillir le ministre de la #Culture, Mme @RimaAbdulMalak . Nous partageons la volonté de soutenir la création #artistique réunionnaise et favoriser l'accès à la culture pour tous.

Ensemble, faisons de #LaRéunion une terre de culture vivante et ouverte sur le monde. pic.twitter.com/n3Pa9vvppx — Cyrille Melchior (@CyrilleMelchior) November 29, 2023

Le nouvel institut de la langue créole sera "un lieu qui va porter l'histoire, la transmission, la richesse, la valorisation de cette langue, qui va aider à sa diffusion. Ce sera unique. C'est un projet encore en cours, un emplacement a déjà été identifié et on envisage les projets d'amménagement" a précisé Rima Abdul Malak après la signature du pacte.

