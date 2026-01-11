À retenir ce soir : Variole du singe à Madagascar, tempête tropicale modérée Dudzai, soutien à Didier Robert, protestation des médecins libéraux et contrôles routiers

Bonsoir La Réunion - À la une de ce dimanche 11 janvier 2026 : - Variole du singe à Madagascar : 20 cas confirmés, la vigilance renforcée dans l'océan Indien - La tempête tropicale modérée Dudzai à plus de 2.300 km de La Réunion, aucune menace pour l’île - Municipales 2026 à Saint-Paul : le Rassemblement Citoyen apporte son soutien à Didier Robert - Plusieurs centaines de médecins libéraux s'exilent symboliquement en Belgique - Contrôles routiers : les forces de l'ordre relèvent 397 infractions, 25 permis retirés

Selon le dernier bilan épidémiologique publié par le ministère de la Santé publique malgache au vendredi 9 janvier 2026, 176 cas suspects ont été notifiés depuis la mi-décembre 2025, dont 20 cas confirmés biologiquement. Aucun décès n’est à déplorer à ce stade.

La tempête tropicale modérée Dudzai évolue actuellement loin des terres habitées du bassin sud-ouest de l’océan Indien. Selon le bulletin de Météo-France publié ce dimanche 11 janvier 2026 à 10h29, le système se situait à 2.320 km à l’est-nord-est de La Réunion.

À l’approche des élections municipales de mars 2026, le Rassemblement Citoyen de Saint-Paul a officialisé, ce samedi 10 janvier 2026, son soutien à la candidature de Didier Robert pour la mairie de la commune. Dans un communiqué, le mouvement affirme apporter un appui "plein et entier" à l’ancien président de Région, estimant que son expérience constitue un atout majeur dans le contexte actuel.

Plusieurs centaines de médecins libéraux de bloc opératoire (anesthésistes, chirurgiens, obstétrique) sont partis dimanche de Paris pour un exil symbolique de trois jours à Bruxelles afin de protester contre la politique de santé du gouvernement.

Ce week-end du 10 et 11 janvier 2026, les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 33 opérations de sécurisation et de sécurité routière, permettant de relever 259 infractions dont 38 délits. La gendarmerie de La Réunion a mené 12 opérations qui ont permis de relever 138 infractions dont 34 alcoolémies et 11 conduites sous stupéfiants. 25 permis ont été retirés.