Variole du singe à Madagascar : 20 cas confirmés, la vigilance renforcée dans l'océan Indien

Selon le dernier bilan épidémiologique publié par le ministère de la Santé publique malgache au vendredi 9 janvier 2026, 176 cas suspects ont été notifiés depuis la mi-décembre 2025, dont 20 cas confirmés biologiquement. Aucun décès n’est à déplorer à ce stade.

La majorité des cas confirmés est concentrée dans la région de Boeny, notamment à Mahajanga, qui demeure l’épicentre de l’épidémie. D’autres cas ont également été recensés dans plusieurs régions du pays, dont Analamanga, Betsiboka ou encore Vakinankaratra. Les autorités sanitaires indiquent que la maladie touche principalement des adultes, avec un âge médian de 23 ans, même si des enfants figurent parmi les cas suspects.

Au total, 114 prélèvements ont été effectués, avec un taux de positivité de 44,4 % sur les tests réalisés. La journée du 9 janvier a enregistré 28 nouveaux cas (confirmés et suspects) et 19 nouveaux prélèvements, confirmant une circulation active du virus.

À ce jour, aucun cas n’a été identifié à La Réunion.

Les derniers cas recensés datent de juin 2024.

- Des recommandations aux professionnels de santé et voyageurs face à la variole du singe -

L’ARS, en lien avec les autorités sanitaires françaises, est en contact avec les autorités sanitaires malgaches afin de connaître l’évolution de la situation sanitaire sur place.

Dès connaissance de premiers cas de Mpox à Madagascar, l’ARS a sensibilisé les professionnels de santé de La Réunion afin qu’ils soient vigilants à tout patient présentant des signes cliniquement évocateurs de Mpox. Tout cas, même suspect, doit être signalé à l’ARS.

L’ARS renforce également les mesures de prévention en assurant, avec le concours des compagnies aériennes, l’information de l’ensemble des passagers à destination ou au retour de Madagascar.

Toute personne ayant effectué un voyage récent à Madagascar et présentant des symptômes évocateurs (fièvre associée à une éruption cutanée avec des vésicules) est invitée à :

• Contacter rapidement son médecin traitant ou le SAMU centre 15,

• S’isoler dans l’attente d’un avis médical et à éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes.

Toute personne effectuant un voyage à Madagascar est invitée à respecter les mesures barrières suivantes :

• Se laver fréquemment les mains ;

• Éviter tout contact étroit avec des personnes malades qui présentent une éruption cutanée ;

• Éviter tout contact avec les objets potentiellement contaminés par une personne malade (vêtements, linge de maison, vaisselle) et les animaux (rongeurs).

- La variole du singe, une maladie infectieuse causée par le virus Monkeypox -

Le Mpox, anciennement appelé variole du singe, est une maladie infectieuse causée par le virus Monkeypox.

Il se manifeste principalement par une éruption cutanée, pouvant toucher le visage, la région ano-génitale, les paumes des mains et les plantes des pieds. Les lésions peuvent également s’étendre à l’ensemble du corps et aux muqueuses, et sont parfois accompagnées de démangeaisons.

L’éruption peut être précédée ou accompagnée d’une fièvre, de maux de tête, de courbatures ou de ganglions.

La transmission interhumaine du virus se fait par :

- contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d’une personne malade,

- contact indirect avec des objets ou surfaces contaminés (linge, literie, vaisselle).

La transmission par gouttelettes (salives, éternuements, postillons) est, de l’avis des experts, considérée comme très marginale.

La maladie évolue généralement favorablement et dure le plus souvent entre 2 et 3 semaines. La personne est contagieuse dès l’apparition des premiers symptômes et jusqu’à la cicatrisation complète des lésions cutanées.

- Que faire en cas de symptômes ? -

En cas d’apparition de symptômes (fièvre et éruption cutanée avec des vésicules), contacter le SAMU Centre 15 qui orientera vers une consultation médicale.

Il est recommandé de s’isoler en attendant un avis médical, et d’éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes. La période d’isolement recommandée est de 3 semaines, afin d’éviter toute contamination de l’entourage.

Des questions : appelez le numéro vert "mpox info service" au 0 801 90 80 69 (tous les jours de 11h à minuit, appel et service gratuit et anonyme) ou RDV sur le site internet www.monkeypox-info-service.fr)

www.imazpress.com/[email protected]