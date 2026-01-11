Contrôles routiers : les forces de l'ordre relèvent 397 infractions, 25 permis retirés

(Actualisé) Ce week-end du 10 et 11 janvier 2026, les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 33 opérations de sécurisation et de sécurité routière, permettant de relever 259 infractions dont 38 délits. La gendarmerie de La Réunion a mené 12 opérations qui ont permis de relever 138 infractions dont 34 alcoolémies et 11 conduites sous stupéfiants. 25 permis ont été retirés. (Photo sly/www.imazpress.com)

- Côté police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0,48 et 1,23 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 05

- refus d'obtempérer : 03

- défaut d'assurance : 20

- défaut de permis de conduire : 05

- excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h : 01

Ce dimanche 11 janvier 2026 à midi, sur le secteur de Saint-Pierre, une moto circulant à 177km/h sur une portion de route limitée à 90km/h a été interceptée. Le motard a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et l'engin a été placé en fourrière.

146 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

- Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 221 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- excès de vitesse : 19

- feu rouge / stop / priorité : 26

- défaut de contrôle technique : 20

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 03

- défaut d'équipement : 11

- défaut de port de casque : 09

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 11

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 14

- autres : 108

- Côté gendarmerie -

www.imazpress.com / [email protected]