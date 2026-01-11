Municipales 2026 à Saint-Paul : le Rassemblement Citoyen apporte son soutien à Didier Robert

À l’approche des élections municipales de mars 2026, le Rassemblement Citoyen de Saint-Paul a officialisé, ce samedi 10 janvier 2026, son soutien à la candidature de Didier Robert pour la mairie de la commune. Dans un communiqué, le mouvement affirme apporter un appui "plein et entier" à l’ancien président de Région, estimant que son expérience constitue un atout majeur dans le contexte actuel. (Photo rb/www.imazpress.com)

Le Rassemblement Citoyen met en avant le parcours institutionnel de Didier Robert, soulignant sa capacité à gérer des collectivités d’envergure et à porter des projets structurants.

"Dans un contexte socio-économique complexe, Saint-Paul ne peut se permettre l’improvisation. Le Rassemblement Citoyen voit en Didier Robert l’homme de la situation, porté par une expérience solide et une expertise reconnue dans la gestion des grandes collectivités", indique le communiqué, qui insiste sur la nécessité d’une gouvernance rigoureuse face aux enjeux socio-économiques de la commune.

"Son parcours à la tête de la Région Réunion et son passé parlementaire témoignent d'une capacité à piloter des budgets d'envergure, à négocier des dossiers structurants et à porter une vision de développement à long terme" assure la Rassemblement Citoyen.

Le mouvement évoque trois axes justifiant ce soutien : la maîtrise administrative, la vision territoriale et la capacité à rassembler les forces de la droite locale. Autant d’éléments qui, selon le Rassemblement Citoyen, doivent permettre de redonner à Saint-Paul "une stature digne de son rang".

Cette prise de position intervient dans un contexte politique marqué par la multiplication des candidatures à droite pour la mairie de Saint-Paul, alors que Didier Robert a récemment officialisé son entrée en campagne. Le scrutin municipal se tiendra en mars 2026.

- Au tribunal en avril -

L'ancien président de Région n'en a par ailleurs pas terminé avec la justice. Dans l'affaire des emplois du cabinet de la Région, pour laquelle il a été relaxé en première instance, il sera jugé en appel les 15, 16 et 17 avril 2026.

Didier Robert est ensuite attendu à la Cour d'appel le 23 avril 2026 pour l'affaire des loyers payés par la Région, pour laquelle il a cette fois-ci été condamné en première instance à 8 mois de prison avec sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.

