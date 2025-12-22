Municipales 2026 : Didier Robert se lance dans la course pour Saint-Paul

Didier Robert sera bien candidat aux élections municipales de Saint-Paul en 2026. Ce sont nos confrères du Quotidien qui révèlent l'information ce lundi 22 décembre 2025, mettant fin à plusieurs mois de spéculations autour de la candidature potentielle de l'ancien président de Région. Il se présente face à Cyrille Melchior notamment, du même bord politique, et Emmanuel Séraphin (Photo : rb/www.imazpress.com)
Ira sur la liste de Cyrille Melchior ou ira pas du tout...Didier Robert a finalement répondu à cette question ce lundi. D'après le Quotidien, l'annonce a été faite lors d'une "réunion chez Alix Cuvelier - l'homme qui avait accueilli le meeting commun avec Cyrille Melchior il y a quelques mois".
L'ancien président de Région, revigoré par le désastre judiciaire de l'affaire des emplois du cabinet, se lance finalement dans la course. La droite sera donc représentée par plusieurs candidats pour la mairie saint-pauloise.
Son annonce intervient deux mois après celle de Cyrille Melchior, qui a officiellement lancé sa campagne en octobre. Le président du Département a longtemps hésité à y aller, préférant initialement soutenir Didier Robert, puis s'étant rétracté face à la levée de boucliers chez de nombreux militants de droite de Saint-Paul.
La rumeur de la présidence de Didier Robert sur sa liste municipale ne s'est jamais confirmée. Finalement, ce dernier part en cavalier seul.
A voir désormais si les - très - nombreuses critiques qui ont submergé les réseaux sociaux à l'annonce d'une potentielle candidature de Didier Robert en juillet dernier se sont aujourd'hui taries.
L'ancien président de Région n'en a par ailleurs pas terminé avec la justice. Dans l'affaire des emplois du cabinet de la Région, pour laquelle il a été relaxé en première instance, il sera jugé en appel les 15, 16 et 17 avril 2026.
Didier Robert est ensuite attendu à la Cour d'appel le 23 avril 2026 pour l'affaire des loyers payés par la Région, pour laquelle il a cette fois-ci été condamné en première instance à 8 mois de prison avec sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.
Un collectionne affaires judiciaires, un mauvais gestionnaire et fair le travail a moitié.
L'autre, béni oui oui, manque de caractère, est molle et ne fait pas l'unanimité.
Bref 2 droites molles.
Nooonnnnnnn !
Il faut chercher le deal entre Didier et Huguette pour comprendre. Comme pour Saint Suzanne où l'enjeu est le sauvetage de la fille de Momo !
Avec cette candidature, Didier ouvre une voie royale à Séraphin et sacrifie les chances de la Droite de reprendre la Région en 2028.
Du coup, comme de nombreux militants de droite, je voterai RN aux prochaines élections. On a décidément la Droite la plus c... du monde !
Bon courage à TAK et Lorion !!!!
Le jour où un Che Guevara prendra le pouvoir dans ce pays, j'espère que Didier sera encore de ce monde pour devoir répondre devant un tribunal de rue de tout le mal qu'il a fait à notre peuple.
pas besoin de lui à Saint Paul
Il nous vient d'où se renégat du sud
Pauvre melchior
La droite qui se déchire à Saint Paul, le prochain feuilleton de la fin de l'été. Trop drôle !
La droite la plus bête, je vous dis. A une époque il a traité Michel FONTAINE de traître.Mdr. Et il y en a qui vont voter pour un repris de justice? En même temps je peux le comprendre, il doit se faire ch.er comme un rat mort dans son restaurant.
Un sac le coup i attend a li la