La tempête tropicale modérée Dudzai à plus de 2.300 km de La Réunion, aucune menace pour l’île

La tempête tropicale modérée Dudzai évolue actuellement loin des terres habitées du bassin sud-ouest de l’océan Indien. Selon le bulletin de Météo-France publié ce dimanche 11 janvier 2026 à 10h29, le système se situait à 2.320 km à l’est-nord-est de La Réunion. (Photo satellite Météo France Réunion)

Dudzai présente des vents maximaux estimés à 85 km/h, avec des rafales atteignant 120 km/h, et une pression centrale évaluée à 993 hPa. Elle se déplace lentement vers le sud-sud-est à 11 km/h. Le système se trouve également à environ 1.500 km à l’est-nord-est de Rodrigues.

Selon les prévisions météorologiques, Dudzai devrait continuer à s’intensifier au cours des prochaines heures et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical dès lundi, avant de commencer à s’affaiblir progressivement à partir de mercredi tout en incurvant sa trajectoire vers l’ouest. D’ici la fin de semaine, elle devrait rester à plus de 800 km de Rodrigues, avec une intensité en baisse.

Pour le moment : aucune influence de ce système n’est attendue sur La Réunion, Mayotte ni sur les autres territoires du bassin au cours des cinq prochains jours. Aucune alerte cyclonique n’est en vigueur dans la région.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 85 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 120 km/h.

Pression estimée au centre : 993 hPa.

Position le 11 janvier à 10 heures locales Réunion : 14.9 Sud / 76.8 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 2320 km au secteur est-nord-est

Distance de Mayotte : 3420 km au secteur est

Déplacement : sud-sud-est, à 11 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours -

• CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 12/01 à 10h locales, par 16.2 Sud / 78.2 Est.

• CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 13/01 à 10h locales, par 17.3 Sud / 78.5 Est.

• CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 14/01 à 10h locales, par 18.2 Sud / 77.4 Est.

• FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 15/01 à 10h locales, par 18.4 Sud / 75.3 Est.

• TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 16/01 à 10h locales, par 18.0 Sud / 72.2 Est

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

- Et les noms sont... -

Pour rappel, les services météo de l'Australie ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

