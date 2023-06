Arrêt préfectoral : pas de vente de feux d’artifice, ni de transport des armes et de carburants dans la rue

Le préfet a publié ce communiqué en milileu de journée : "suites aux violences urbaines qui se sont produites la nuit dernière dans certaines communes de l’île et suite aux appels à des rassemblements violents contre les forces de l’ordre relayés sur les réseaux sociaux pour ce week-end", des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Nous publions ci-dessous le communiqué du préfet (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Dès ce vendredi 30 juin à 16h et jusqu’au lundi 3 juillet à 8h, sont interdits :

• la vente des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse

• le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse sur la voie publique et en direction de la voie publique

• le port, le transport sur la voie publique d’armes à feu y compris factices, de munitions, ainsi que de tout objet susceptible de constituer une arme par destination ou pouvant servir de projectile

• la vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican ou bidon.

Ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité. Le non-respect de ces règles sont passibles de poursuites judiciaires.

Plus de 150 gendarmes et policiers étaient mobilisés cette nuit, ils le seront à nouveau la nuit et le week-end prochains pour assurer la sécurité et la protection de tous.

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, appelle chacune et chacun à l’apaisement et à des comportements responsables.

