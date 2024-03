Passage de Gamane sur Madagascar : 14 morts et des milliers de sinistrés

Le système dépressionnaire est toujours sur les côtes malgaches ce vendredi 29 mars 2024. Selon un dernier bilan, Gamane a provoqué la mort de 14 personnes et plus de 18.000 sinistrés. Le Centre météorologique régional spécialisé cyclones de La Réunion (CMRS) a stoppé son suivi régulier, "une intensification plus poussée faisant à nouveau de Gamane une tempête tropicale à partir de vendredi soir, ne peut être complètement exclue", informe Météo France.

Selon le bilan du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes, 14 personnes ont perdu la vie, trois sont toujours portées disparues.

En tout, 18.565 personnes ont été déplacées.

Les quatre régions les plus touchées étant celle de Analanjirofo, Diana, Eastinana et Sava.

- Le suivi du cyclone stoppé -

Le CMRS stoppe le suivi régulier de Gamane.

"Une intensification plus poussée faisant à nouveau de Gamane une tempête tropicale à partir de vendredi soir, ne peut être complètement exclue", informe Météo France.

"Ce n'est pas l'évolution retenue à l'heure actuelle, mais la situation reste suivie de près et le CMRS reprendra éventuellement les suivis réguliers en cas de nécessité."

