Madagascar : six morts et des milliers de sinistrés dans le sillage du cyclone Gamane

Le système Gamane évolue actuellement sur le nord des terres de la province de Diégo-Suarez. Mais ce cyclone a laissé des plaies dans la Grande Île. Le phénomène, qui a frappé la pointe nord de Madagascar mercredi, a fait six morts et des milliers de sinistrés. "Au cours des dernières heures, le système a infléchi temporairement sa course en direction du nord-nord-ouest tout en s'affaiblissant légèrement", repassant au stade de dépression sur terre, indique Météo France. Les vents forts et les pluies restent de mises sur les côtes malgaches, pouvant donner lieu à des inondations et des glissements de terrain. Le système se trouve à 1.065 km au nord-nord de La Réunion. Aucune alerte cyclonique n'est prévue pour les prochaines 72 heures (Photo : VIVA FIANARANTSOA)

Selon nos confrères de L'Express de Madgascar, six personnes ont perdu la vie et une personne est toujours portée disparue.

Plus de 600 familles, dont 2.606 personnes, sont sans abri.

"Le haut niveau d'eau est très élevé et il concerne les régions de Diana, Sava, Analanjirofo. En conséquence, de nombreuses routes nationales ont été coupées dans de nombreuses régions", informe le média.

- Le centre de Gamane continue à s'affaiblir -

Les habitants des provinces malgaches concernées sont invités à la plus grande prudence et à se conformer aux consignes des autorités locales.

"Une accalmie progressive devrait se dessiner à partir de vendredi sur Madagascar suite à l'affaiblissement du système au passage des terres", informent les météorologues.

"La prévision de trajectoire et d'intensité devient très incertaine pour la fin de semaine avec plusieurs scénarios possibles : ressortie du système sur l'océan sous une forme plus ou moins affaiblie voire dissipation définitive sur terre", poursuivent les prévisions.

La confiance dans une trajectoire s'orientant en cours de week-end vers les Grandes Mascareignes est privilégiée à ce jour mais reste néanmoins incertaine. En raison de ces très fortes incertitudes, il est bien trop tôt pour prévoir d'éventuels impacts sur les îles sœurs.

Bulletin du 28 mars à 04h45 locales de La Réunion (03h45 locales de Mayotte) :

DEPRESSION SUR TERRE GAMANE

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 95 km/h.

Pression estimée au centre : 1003 hPa.

Position le 28 mars à 04 heures locales Réunion : 13.5 Sud / 49.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1065 km au secteur NORD-OUEST

Distance de Mayotte : 420 km au secteur EST

Déplacement : NORD-OUEST, à 7 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :

DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 29/03 à 04h locales, par 15.7 Sud / 50.5 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 30/03 à 04h locales, par 16.7 Sud / 52.5 Est.

DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 31/03 à 04h locales, par 18.5 Sud / 55.0 Est.

DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 01/04 à 04h locales, par 20.0 Sud / 57.8 Est.

SE DISSIPANT,

Centre positionné le 02/04 à 04h locales, par 21.6 Sud / 60.5 Est

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com