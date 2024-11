C'est ce lundi 18 novembre 2024 que Patrice Latron a pris ses nouvelles fonctions de préfet de La Réunion. Après le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux Morts de Saint-Denis, une rencontre presse a été organisée en préfecture. Il s'est dit "ravi" de cette prise de poste, bien qu'il soit conscient qu'un "certain nombres de sujets" urgents soient à traiter. Il ira à la rencontre des élus de l'île dans les jours à venir (Photo www.imazpress.com)

Ce n'est pas la première fois que Patrice Latron est en poste dans les Outre-mer. Cela lui confère une certaine connaissance des problématiques de l'île, sans toutefois qu'il n'en connaisse tous les tenants et les aboutissants.

"Je n'ai pas la prétention de pouvoir apporter des réponses à tous les dossiers prioritaires de l'île 48 heures après mon arrivée" admet-il d'entrée. Mais, "le préfet n'est pas seul, et j'ai les services de la préfecture à mes côtés", rappelle-t-il.

Une liste de sujets prioritaires lui a déjà été dressée : "l'urgence climatique, que ce soit le dérèglement climatique, mais aussi la saison cyclonique". "Je connais le sujet, ayant été en poste, aux Antilles, mais je dois m’imprégner de l’organisation de crise de La Réunion", explique le nouveau préfet.

"Le coût de la vie est un autre des sujets prioritaires. De ma compréhension, il y a une urgence sociale. J'estime que La Réunion ne doit d'ailleurs pas être exclue de la discussion entamée après la crise qui a touchée la Martinique", dit-il.

La question des violences intra-familiales a aussi été abordée, alors que ces dernières "représentent 50% de la délinquance contre les personnes", rappelle Patrice Latron.

"L'agriculture est aussi un sujet qui me tient à coeur. Je ne connais pas encore le sujet au niveau local, mais je connais le contexte national. Je sais aussi que le secteur de la canne traverse une grave crise, et j'irai dès la semaine prochaine à la rencontre des acteurs de la filière", annonce-t-il.

La lutte contre les stupéfiants, cheval de bataille de Jérôme Filippini, fait aussi partie de ses priorités. "Je pense qu'il faut sanctionner plus fermement les consommateurs" indique Patrice Latron. Ecoutez :

Ce dernier se dit "au service de La Réunion et des Réunionnais". "L'Etat ne peut plus être le seul à interagir et à servir le territoire, sauf peut-être dans les domaines régaliens. Je suis dans une logique d'écoute et d'échange", assure-t-il.

Avant son arrivée, le préfet a eu l'occasion d'échanger avec son prédécesseur, Jérôme Filippini. "J'ai bien compris qu'il a été très populaire, et je vais avoir du travail pour me hisser à son niveau de popularité" plaisante-t-il. ""La prise de fonction est toujours compliquée, on est parachuté dans un nouveau territoire en 15 jours, et nous n'avons donc pas beaucoup de temps pour rentrer dans les dossiers. J'ai donc eu un long entretien avec Jérôme Filippini pour faire le point", ajoute-t-il plus sérieusement.

Il rencontrera les président.es de collectivité dès ce lundi après-midi. Des rencontres sont aussi prévues avec tous les maires de l'île.