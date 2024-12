Pierrefonds : l'aéroport du sud reprend ses vols entre La Réunion et Maurice

L’aéroport de Pierrefonds opérera à nouveau les vols vers l’île Maurice pour la haute saison du 14 décembre 2024 au 18 janvier 2025 à raison de deux vols par semaine (mercredi et samedi). Ces vols seront assurés par la compagnie Air Austral. La première rotation aura lieu ce samedi.

Les horaires des vols étant une arrivée à 10h05 en provenance de Maurice et un départ 10h50 de Pierrefonds.

"Bien qu’Air Austral et le Syndicat Mixte Aéroport de Pierrefonds traversent actuellement chacun une zone de turbulence, Air Austral et le SMP, acteurs de la filiale aéronautique Réunion Océan Indien, réaffirment aujourd’hui leur partenariat afin de promouvoir et consolider chacun dans leurs domaines respectifs la filière aéronautique Réunion – Océan Indien", indique un communiqué.

