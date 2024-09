Porté disparu au Volcan, le corps sans vie de Guénolé a été retrouvé

Ce dimanche 1er septembre 2024, le corps sans vie du randonneur Guénolé Le Bleis a été retrouvé sans vie dans le secteur du Tremblet. Le traileur âgé de 35 ans était parti seul en randonnée, entre la pointe du Tremblet et le Gîte du volcan. Des recherches étaient en cours ce samedi 31 août dans la région du Volcan pour retrouver Guénolé, en vain. La gendarmerie avait lancé un appel à témoins.

C'est vers 7 heures 30, que les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) ont retrouvé le corps du randonneur.

"On a retrouvé la personne disparue dans le secteur du Tremblet, hors sentier", explique la Major Amardeil Frédéric du PGHM. "On pense qu'il s'est perdu." "C'est un sentier extrêmement végétal et fermé", ajoute-t-il. Un sentier interdit au public car il n'est plus entretenu depuis plusieurs années par l'Office national des forêts.

Le Major indique que "aujourd'hui nous avions déployé des binomes pour chercher au niveau des ravines à environ 1.000 mètres d'altitude". "C'est au pied de l'une d'elles que nous avons retrouvé la victime."

Le corps de la victime, Guénolé Le Bleis a été hélitreuillé. Un examen du corps sera fait sur demande du parquet.

