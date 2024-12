Saint-Pierre : alon kas letchi direk dan verjé

En ces fêtes de fin d'année, le délicieux petit fruit rouge bien sucré, fait le bonheur des petits et des grands. On parle bien sûr du letchi. À la Ravine des Cabris à Saint-Pierre, c'est l'occasion pour Frédéric Lebon de faire découvrir ses vergers et proposer ce dimanche 8 décembre 2024 aux Réunionnais.es d'aller se servir directement sur les arbres. Une production totalement bio (Photo : www.imazpress.com)

C'est au Verger de Mahavel à la Ravine des Cabris que Frédéric Lebon ouvre ses portes au public dès 9 heures.

"C'est la quatrième année que l'on fait cela et c'est toujours un franc succès avec des personnes venues de toute l'île", confie-t-il à Imaz Press. "Avec toute la famille on s'organise pour accueillir au mieux les visiteurs."

Après une entrée à deux euros, le consommateur peut d'abord prendre le temps de savourer les produits bio avant de se lancer lui-même dans la cueillette.

"Les gens savent d'entrée ce qu'ils vont ramasser comme ça", indique le producteur.

Et pour ceux qui souhaiteraient savourer le fruit de leur cueillette directement sur place, ce n'est pas l'espace ni les endroits pour pique-nique qui manquent sur les trois hectares de terrain.

- 5 euros le kilo de letchis -

Actuellement affiché à 5 euros le kilo sur le marché et les étals, Frédéric Lebon s'aligne sur ces prix.

Les cueilleurs d'un jour n'auront pas à se battre pour ramasser les fruits rouges. Sur un verger de trois hectares et près de 300 arbres, les arbres sont plutôt bien fournis.

"Pour cette saison, on sera à sept tonnes. C'est certes moins que la moyenne mais l'an dernier nous étions descendus à trois tonnes", dit-il.

Selon le producteur, "c'est très variable d'année en année, en fonction du temps. Il faut un stress l'hiver pour donner le fruit mais cette année il n'était pas assez intense".

- Un lien direct avec le consommateur -

L'avantage de cette vente du producteur au consommateur est "d'expliquer aux personnes ce que l'on fait".

Dans son verger, Frédéric Lebon cultive du letchi classique, du letchi blanc et un letchi en forme de cœur.

"Le letchi blanc est une variété qui, quand il est maturité, reste vert mais est très sucré", explique-t-il. "Celui en forme de cœur a une chair épaisse, tandis que le classique, tout le monde le connaît."

Des letchis cultivés de façon biologique dans sa production de la Ravine des Cabris. "On taille les arbres, on broie les branches et on les pose au sol ce qui permet que le fruit prenne les nutriments dont il a besoin."

Une qui va permettre à Frédéric Lebon – installé depuis quatre ans – de "vider son stock de fruit de près de 80%".

"Le reste on va le laisser mûrir et envoyer à l'export", précise-t-il.

Cette année, la Chambre et les agriculteurs espèrent dépasser les 4.000 tonnes.

