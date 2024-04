Prison de Domenjod : deux agents pénitentiaires agressés par des détenus en 24 heures

Deux agents pénitenciers de la prison de Domenjod à Saint-Denis ont été victimes de violences de la part de détenus en l'espace de 24 heures. Un agent a été violemment agressé lors de la distribution des repas ce dimanche soir 21 avril 2024, tandis qu'un second agent a été blessé à la bouche après avoir reçu un coup de poing au visage à la sortie des promenades ce lundi. Dans ce contexte, l’UFAP-UNSa Justice appelle à un débrayage dès mardi matin, à 6h15, pour soutenir leurs collègues (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Ces actes de violence ne peuvent être tolérés ! Nous sommes confrontés à une réalité alarmante : la violence en milieu carcéral atteint des niveaux inacceptables. Dans un contexte de surpopulation pénale, d'augmentation des violences et de la présence croissante de drogues contrôlées par des caïds, nos Agents Pénitentiaires sont de plus en plus exposés à des risques pour leur sécurité et leur intégrité physique" dénonce l’UFAP-UNSa Justice.

"Nous ne pouvons plus rester silencieux face à ces agressions répétées... Ensemble, nous devons AGIR pour mettre fin à cette spirale infernale !" ajoute le syndicat, qui demande "la plus grande sévérité envers ces individus "agresseurs de personnel" tant sur le plan disciplinaire et judiciaire".

L’UFAP-UNSa Justice se tient "à la disposition de nos collègues voulant déposer plainte contre leurs agresseurs et leur souhaite également un bon rétablissement".

- Violences répétées -

Ce n'est pas la première fois qu'une agression a lieu au sein de cette prison. En juillet 2023, un prisonnier a agressé son co-détenu et deux surveillants de prison. Les trois personnes agressées ont été blessées. Après avoir été maitrisé, l'homme a mis le feu à sa cellule.

Le 7 juin 2023, un surveillant de Domenjod avait été pris à partie par un prisonnier muni d'une lame de rasoir. Il avait été blessé à la main.

C'était également la seconde fois en quelques semaine qu'un détenu mettait le feu à une cellule. Le 9 juin 2023, toujours au centre pénitentiaire de Domenjod un prisonnier avait incendié sa cellule située dans le quartier disciplinaire. Il n'y avait pas eu de victime.

