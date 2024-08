Record, Johanne Defay, maltraitance animale, décollage et houle

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 au vendredi 9 août 2024 : • Lundi 5 août - JO-2024 : la France bat son record avec 44 médailles dont 12 en or • Mardi 6 août - JO-2024 : la Réunionnaise Johanne Defay décroche le bronze en surf à Teahupoo • Mercredi 7 août - Maltraitance animale : le 3677, un nouveau numéro de signalement peu adapté à La Réunion • Jeudi 8 août - Décollage imminent, attachez vos ceintures… bientôt, vous pourrez dire "même pas peur en avion" • Vendredi 9 août - Houle : le danger est réel et permanent, restez loin du bord (Photo : AFP)

• Lundi 5 août - JO-2024 : la France bat son record avec 44 médailles dont 12 en or

Du bronze en natation avec le relais 4x100 mètres 4 nages hommes de Léon Marchand, du bronze en tennis de table grâce au tout jeune Félix Lebrun, du bronze en escrime avec les fleuristes hommes et des qualifications pour les phases finales en boxe et au hand : ce dimanche 4 aout 2024 a été positif pour les Bleu.e.s. La France totalise désormais 44 médailles dont 12 en or. Ce résultat dépasse celui obtenu aux JO de Pékin en 2008 où les Bleus avaient collecté 43 médailles.

• Mardi 6 août - JO-2024 : la Réunionnaise Johanne Defay décroche le bronze en surf à Teahupoo

Après de nombreux reports, les épreuves de surf aux Jeux olympiques de Paris 2024 ont enfin connu leur dénouement dans la nuit du lundi 5 août au mardi 6 août. Après une élimination en demi-finale des Jeux olympiques, la Réunionnaise Johanne Defay a su rebondir pour décrocher la médaille de bronze. Son compatriote, Kauli Vaast est lui sacré champion olympique.

• Mercredi 7 août - Maltraitance animale : le 3677, un nouveau numéro de signalement peu adapté à La Réunion

Depuis le 24 juin 2024, est mis en place dans l'Hexagone comme à La Réunion, un numéro pour signaler les cas de maltraitance animale : le 3677. Si la mise en place d'un tel numéro est tout à fait louable, trouver un interlocuteur est une vraie difficulté. De plus, à La Réunion, la transmission des informations entre le centre géré par le Conseil National de la Protection Animale (CNPA) et les acteurs de lutte contre la maltraitance est un peu compliquée. Raison pour laquelle, en cas de maltraitance animale, le meilleur moyen dans l'île, est de passer directement par l'association Apeba.

Cramponné au siège, bouffée de chaleurs, angoisses ou simplement impossibilité même d'envisager la porte d'embarquement… de nombreuses personnes ont peur de l'avion. Pourtant, il est prouvé scientifiquement que l'avion est l'un des moyens de transport les plus sûrs. Mais rien n'y fait… et ce n'est pas la série d'incident sur les appareils Boeing qui pourraient les rassurer. En cette période de forte affluence dans les aéroports, Imaz Press va tenter de calmer vos angoisses.

• Vendredi 9 août - Houle : le danger est réel et permanent, restez loin du bord

Ce jeudi 8 août 2024 a été marqué par une nouvelle disparition sur le littoral réunionnais. Une jeune femme de 21 ans a été happée par une vague au Gouffre de l'Étang-Salé. Une disparition qui intervient une semaine à peine après celle de Noah, jeune homme âgé lui aussi d'une vingtaine d'années à Boucan Canot, lui aussi emporté par une vague. Des drames qui rappellent que, même si la mer a l'air faussement calme et même s'il n'y a pas de vigilance vague-submersion, la houle australe est particulièrement dangereuse.