JO-2024 : la France bat son record avec 44 médailles dont 12 en or

Du bronze en natation avec le relais 4x100 mètres 4 nages hommes de Léon Marchand, du bronze en tennis de table grâce au tout jeune Félix Lebrun, du bronze en escrime avec les fleuristes hommes et des qualifications pour les phases finales en boxe et au hand : ce dimanche 4 aout 2024 a été positif pour les Bleu.e.s. La France totalise désormais 44 médailles dont 12 en or. Ce résultat dépasse celui obtenu aux JO de Pékin en 2008 où les Bleus avaient collecté 43 médailles (Photo AFP)

• Natation : du bronze pour l'équipe de France au relais 4x100m 4 nages

En natation, le relais 4x100 mètres 4 nages hommes a décroché le bronze ce dimanche. Cette belle palce a ét acquise grâce à un chrono de 3:28.38 établi par Yohann Ndoye-Brouard en dos, Léon Marchand en brasse, Maxime Grousset en papillon et Florent Manaudou en crawl. La Chine a terminé à la première place (3:27.46) devant les états-Unis (3:28.01).

Cette nouvelle médaille gagnée par les nageurs permet à la France de totaliser 43 médailles dont 12 en or. Ce résultat égale celui obtenu aux JO de Pékin en 2008. A noter également que cette médaille porte à cinq le nombre de breloques gagnées par Léon Marchand. Le jeune nageur a effet décroché 4 médailles d'or et une de bronze, jamais un nageur français n'avait réussi cette performance aux JO. Regardez l

#Paris2024 | ???????????? MÉDAILLE DE BRONZE POUR LA FRANCE !!



???? Énorme performance du relais français qui termine derrière les Chinois et les Américains !!



???? Les Jo sont à suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/rakTU8wxSo — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

• Tennis de table : du bronze pour Félix Lebrun

Félix Lebrun, 17 ans, a décroché une médaille bronze en tennis de table simple messieurs ce dimanche après-mdi. Il a battu le Brésilien Hugo Calderano par 4 sets à 0 (1-6, 12-10, 11-7, 11-6). Le jeune homme a su se reconcentrer après sa sévère éfaire en demi-finale contre le favori chinois Fan Zhendong.

Une belle consécration pour ce jeune athlète qui devient ainsi le deuxième pongiste français de l'histoire à monter sur un podium olympique à l'issue d'une épreuve individuelle. La dernière fois c'était àà Barcelone en 1992, il a 32 ans, lorsque Jean-Philippe Gatien avait remporté une médaille d'argent. Regardez

#Paris2024 | ???? FELIX EST EN BRONZE !!



Félix Lebrun a réalisé un exploit en prenant la médaille de bronze du tennis de table À 17 ANS !



Il venge son frère en écrasant le Brésilien Hugo Calderano. Bravo Félix !! ❤️



Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/kK4gL5lMur — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

Lire ici - le français Félix Lebrun empoche la médaille de bronze en tennis de table

• Escrime : du bronze aussi pour les fleurettistes

Les escrimeurs décrochent une médaille de bronze au fleuret pour la France après avoir été battus en demi-finale par les Japonais, ils arrivent à décrocher la médaille de bronze face aux Américains. La belle performance des fleuristes fait grimper le compteur des Bleus à 44 médailles dont 12 en or. La France bat ainsi son record établit aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 où elle avait totalisé 43 médailles. Regardez

#Paris2024 | ???????????? LA MÉDAILLE DE BRONZE POUR L'ÉQUIPE DE FRANCE DE FLEURET !



???? Les fleurettistes français battent les États-Unis et accrochent le podium dans une ambiance de feu au Grand Palais.



???? Suivez les JO en direct : https://t.co/fH1SNCmhEM pic.twitter.com/fRkiANqPQx — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

• Boxe : des qualifications pour les finales

En boxe, Billal Bennama (-51 kg) et Sofiane Oumiha (-63,5 kg) se sont qualifiés pour les finales de leur tournoi Ils sont donc certains d'obtenir de l'or ou de l'argent à l'issue de leur combat respectif, mercredi pour Sofiane Oumiha et jeudi pour Billal Bennama

C'est d'abord ce dernier qui a apporté à la France la qualification en finale de moins de 51 kg en battant le Dominicain Yunior Alcantara Reyes. Victoire sur décision partagée des arbitres. Regardez

#Paris2024 | ???????? ???? Billal Bennama en finale !



???? Touché à l'arcade, le Français s'est remobilisé pour l'emporter sur décision des juges face au Dominicain Yunior Alcantara Reyes.



???? Les JO sont à suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/w94h2vGVaQ — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

#Paris2024 | ???????? ???? OUIII SOFIANE !! 2/2 POUR LES FRANÇAIS !!



???? Quelques minutes après le succès de Billal Bennama, Sofiane Oumiha se qualifie lui aussi pour la finale des Jeux Olympiques.



???? Les JO sont à suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/CbS2Vfeany — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

• Handball : les Réunionnais Melvyn Richardson et Dika Mem qualifiés pour les quarts de finale

Les handballeurs français poursuivent leur route dans ces JO. L'équipe, composée de deux Réunionnais Melvyn Richardson et Dika Mem, s'est imposée face aux Hongrois : 24-20. une victoire qui permet aux Français de se qualifier pour les quarts de finale où ils affronteront l'Allemagne. Regardez

#Paris2024 | ???????????????????????????????????? OUIIIII !! Les Français l'emportent dans la douleur face à la Hongrie !!



???? Les champions olympiques en titre se hissent en quarts de finale face à l'Allemagne !



???? Suivez les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/QrqMX12FAc — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

• Basketball : les Français qualifiés pour les demi-finales en 3x3

Score final : 22-19 pour les Français en basketball 3x3 face aux Serbes ce dimanche 4 août 2024. L'équipe de France devrait affrontera la Lettonie en demi-finale ce lundi 5 août 2024.

#Paris2024 | ???????????? INCROYAAAAAABLE !!! LA VICTOIRE DES BLEUS FACE AUX SERBES !!



???? Ils se qualifient en demi-finale des Jeux Olympiques grâce à cet ÉNORME shoot de Vergiat !



???? Les JO sont à suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/9ui9TbV14o — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

• Il y aussi eu des échecs

En gymnastique Aucun podium pour le Français Samir Aït Said. Avec un score de 15.000 points, il arrive en quatrième position derrière la Grèce et le doublé des Chinois.

En fleuret les Français n'ont pas su s'imposer face aux Japonais. L'équipe de France s'incline 47-35 en demi-finale et tenteront de décrocher un médaille de bronze contre les Américains dans la soirée du samedi 4 août 2024.

En boxe Aucune médaille pour la boxeuse française ce dimanche 4 août 2024. Davina Michel n'a pas réussi à s'imposer face la combattante de l'équipe olympique des réfugiés, Cindy Ngamba. Cette dernière s'est imposée 5 à 0 face à la Française, dans la catégorie poids moyen.

En cyclisme, la Française Victoire Berteau échoue à l'épreuve de course en ligne féminine et finit à la 27ème place loin derrière les médaillées. L'Américaine Kristen Faulkner est médaillée d'or, suivi de Marianne Vos, Néerlandaise, en seconde position et de la belge Lotte Kopecky en troisième place. Regardez

#Paris2024 | ???????????? VICTOIRE DE KRISTEN FAULKNER AU PIED DE LA TOUR EIFFEL !!



???? Les Jo sont à suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/zPj04U3fLY — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024





#Paris2024 ???? Décision unanime des juges : victoire de Cindy Ngamba qui s'assure une médaille ! Pas de demi-finale pour ???????? Davina Michel ...



???? Les Jo sont à suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/9kKPBXOvOG — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

