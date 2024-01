Remaniement : des ministères fusionnés et les poids-lourds confirmés

Après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, les grands noms du gouvernement ont été annoncés ce jeudi 11 janvier 2024. Eric Dupont-Morretti reste ministre de la Justice et Bruno Le Maire est maintenu au ministère de l'Economie, Gérald Darmin conserve son poste au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Prisca Thévenot, actuelle secrétaire d'État à la jeunesse, est de son côté nommée porte-parole du gouvernement et ministre du "Renouveau démocratique". Les ministères du Travail et de la Santé sont fusionnés, comme ceux de l'Education nationale et du Sport.

C'est un dernier virage à droite que le gouvernement a pris avec ce nouveau remaniement. Dehors l'aile gauche de la macronie, bienvenue aux anciens Républicains.

La grande surprise de la soirée a été Rachida Dati, nommée ministre de la Culture pour remplacer Rima Abdul-Malak. Cette dernière était sur un siège éjectable depuis sa prise de position contre Gérard Depardieu - défendu par Emmanuel Macron - et son opposition à la loi immigration - aussi défendue par Emmanuel Macron.

C'est donc l'ancienne Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy qui prendra sa place, à la surprise générale. Elle a immédiatement été exclue du parti Les Républicains, le président Eric Ciotti fustigeant une décision la plaçant "en dehors de (leur) famille politique".

Rachida Dati est mise en examen depuis juillet 2021 pour « corruption et trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public ».#remaniement #Attalhttps://t.co/5Rplxgmh8u — Julien Bayou (@julienbayou) January 11, 2024

A noter qu'elle est actuellement mise en examen pour "corruption" et "trafic d'influence" depuis juillet 2021. Elle est soupçonnée d'avoir touché 900.000 euros de la part de Renault pour exercer une forme de lobbying au Parlement européen lorsqu'elle était eurodéputée.

- Les grands ministères fusionnés -

Autre surprise : certains grands ministères ont été fusionnés.

Le ministère de l'Éducation nationale et des Sports font désormais partie du même porte-feuille. C'est Amélie Oudéa-Castera, auparavant uniquement ministre des Sports, qui sera à la tête de ce double ministère.

Elle devra donc s'assurer, parallèlement, du bon déroulé du baccalauréat - modifié une nouvelle fois par Gabriel Attal pendant sa courte présence au ministère de l'Education nationale - et des Jeux Olympiques de Paris.