Rentrée scolaire : après le passage de Garance, tous les élèves (ou presque) reprennent les cours

Après deux semaines de vacances et même plus pour cause de cyclone Garance, les milliers d'écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion reprennent le chemin de l'école ce lundi 17 mars 2025. Dans l'est de l'île et plus particulièrement à Saint-Benoît, la rentrée se fera en mode dégradé ou alors… pas du tout. Neuf écoles de Saint-Benoît et un collège de cette commune n'ouvriront pas (Photo : rb/www.imazpress.com)

À Saint-Benoît, comme la plus impactée par le passage du cyclone Garance, neuf écoles garderont leurs grilles fermées ce lundi 17 mars. Trois écoles fortement endommagées (Alexis de Villeneuve à Abondance les hauts, Reine Pitou et Raphaël Élie à Sainte-Anne).

Trois autres écoles ouvrent partiellement (école maternelle André Hoareau, école maternelle Les Girofles et école maternelle Les Hibiscus)

Les six autres établissements ouvriront dès que les travaux de remise en état par la commune seront achevés.



- école maternelle Bois Joli,

- école élémentaire Odile Élie (ouverture décalée au jeudi 20 mars)

- école élémentaire André Hoareau.

- école primaire André Marimoutou,

- école primaire Émilie Moreau,

- école primaire Edmond Albius,

"Cela montre l'impact du cyclone sur nos infrastructures publiques communales. Les écoles ont vu leurs toitures arrachées, comme à l'école Reine Pitou de Bourbier les Hauts", explique Patrice Selly, le maire de la commune.

"Les modulaires ont été totalement éventrés et il faudra du temps pour réaliser les travaux." Regardez.

Lire aussi - Saint-Benoît : des salles de classe balayées par le cyclone Garance

Lire aussi - Saint-Benoît : 12 écoles resteront fermées à la rentrée scolaire

Sur décision du maire de Saint-Leu, les élèves de deux classes de l’école primaire Pointe des Châteaux poursuivront leur année scolaire dans des salles dédiées au collège Pointe des Châteaux, en raison de la fermeture d’un bâtiment de l’école sur lequel des fissures ont été constatées.

Lire aussi - La rentrée scolaire se fera normalement dans 23 communes, et dans des conditions adaptées à Saint-Benoît

- Un plan de continuité pédagogique en place pour les écoles fermées ou ouvertes partiellement -

Dans le cadre du plan de continuité pédagogique post-Garance, les classes des écoles fermées sont délocalisées dans des lieux mis à disposition par la commune, ou dans des établissements scolaires de proximité, selon des plannings et des modalités pratiques qui seront précisés aux familles par les directrices et directeurs des écoles concernées avant la fin de la semaine (par mise en ligne sur les espaces numériques de travail, envoi par courriel aux familles et affichage devant les écoles).

Le plan de continuité se décline plusieurs actions :

- Mise en place d’un point d’accueil et d’écoute pour chaque école concernée, grâce à la présence des réseaux d’aide spécialisés aux élèves en difficulté (RASED) et des infirmiers scolaires, pour des élèves qui en manifestent le besoin suite au passage du cyclone.

- Utilisation de l’environnement numérique de travail (ENT One) utilisé par les équipes depuis plusieurs années, point d'appui essentiel pour la transmission des informations et travaux demandés aux élèves.

- Des séances en présentiel enseignant-classe sont organisées par le directeur une fois par semaine au minimum et autant que possible sur des demi-journées pour compléter la continuité offerte à distance par les équipes enseignantes. Il s'agit de compenser les difficultés des familles dans l'accès au numérique par manque d'équipement ou par manque de connexion, mais aussi de créer des temps de contact entre élèves, familles et enseignants.



Lire aussi - Rentrée scolaire à Saint-André : "l'élagage et le nettoyage sont en cours" dans les écoles

- Un collège restera fermé ce lundi -

Tous les collèges de La Réunion rouvrent leurs portes ce lundi, à l'exception du collège Hubert Delisle à Saint-Benoît. Dans cet établissement, "les personnels rentrent ce lundi mais les élèves viendront progressivement à partir de mardi, les 3ème en priorité pour le brevet", explique le Département. "Le reste sera en fonction de l'avancée des travaux."

Dans ce collège, "les étanchéités ont été arrachées sur un bâtiment de 16 classes, sur deux niveaux et quatre modulaires ont été partiellement détruits", ajoute la collectivité.

Afin de remettre ce bâtiment en l'état, "les travaux d’étanchéité ont démarré pour une durée de deux semaines et deux nouveaux modulaires ont été posés".

Du côté de Chemin Morin, Mille Roches, Hubert Delisle, "les installations sportives sont indisponibles du fait de dégâts importants sur certaines structures communales mutualisées ou certaines installations sportives propres aux collèges". "Des solutions palliatives devront être trouvées pour la pratique de l’EPS. Les professeurs seront accompagnés spécifiquement par l’académie sur ce sujet", précise le Département.

À Amiral-Bouvet où l'électricité n'est pas revenue, le collège va rouvre ce lundi. "Un groupe électrogène nécessaire à l'alimentation des organes de sécurité a été posé vendredi 14 mars."

En tout, Garance aura fortement dégradé 20 collèges du Département et pour lesquels une enveloppe de 5 millions d'euros a été débloquée pour procéder aux réparations.

Lire aussi - Garance : le Département débloque une enveloppe de 5 millions d'euros pour les collèges sinistrés

- Tous les lycées de La Réunion sont opérationnels -

Toits arrachés, infiltrations, après le passage de Garance, la moitié des lycées de La Réunion – 21 sur 45 - a été impactée.

Ce lundi, "tous les lycées publics rouvrent normalement", confirme Céline Sitouze, vice-présidente de Région, déléguée à l'éducation.

Toutefois, deux lycées restent marqués par Garance. Aux lycée Patu de Rosemont et Jean-Claude Fruteau, où "les faux-plafonds effondrés ont été enlevés", "des travaux seront encore à réaliser aux prochaines vacances", indique-t-elle. Mais "ils seront ouverts, toutes les salles sont accessibles".

Pour procéder aux réparations, 2,5 millions d'euros ont été mis sur la table par la Région pour tout remettre en état, dont "plus d'un million pour Saint-Benoît - 400.000 euros pour le lycée Jean-Claude Fruteau, 500.000 pour Patu de Rosemont, 50.000 à Nelson Mandela - et 40.000 pour le lycée Marie Curie de Sainte-Anne.

"Nous ne lésinons pas quand il s'agit de l'Éducation", avait déclaré la présidente Huguette Bello.

Lire aussi - Toits arrachés, infiltrations : la moitié des lycées de La Réunion impactés par le cyclone Garance

- Des aides pour les élèves sinistrés -

Parmi les élèves, certains ont tout perdu. Concernant les lycées, "il faut savoir que les établissements disposent d'un fonds de soutien à destination des familles qui ont des difficultés et plus d'affaires scolaires", précise Céline Sitouze.

L'élue de la Région espère que "l'Éducation nationale mobilise des aides pour les jeunes ayant perdu leurs effets scolaires".

- Un moment d'échange prévu avec les élèves -

De nombreux enfants ayant été particulièrement traumatisés par le passage du cyclone Garance., le rectorat a demandé aux enseignants de mettre en place un moment d'échange avec les enfants lors de cette reprise.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com