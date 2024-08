Rentrée scolaire : c'est l'heure des courses pour les familles réunionnaises

Tic, tac…La rentrée scolaire est toute proche. C'est ce lundi 19 août 2024 que les marmay reprendront le chemin de l'école. Il reste encore quelques jours aux parents pour aller faire le plein de fournitures scolaires. Un budget qui peut vite peser lourd pour certaines familles, surtout les classes moyennes basses qui ne peuvent bénéficier de certaines aides sociales. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

A l'ère du numérique et de la transition écologique, on aurait pu penser que le cartable des enfants pèserait un peu moins lourd – pour leur dos et pour les finances des parents. Mais les listes se suivent et se ressemblent : un, voire deux cahiers par matière, des formats parfois imposés, et parfois même du gaspillage d'une année à l'autre.



Cahiers, cartable, trousse, paquets de feuilles, gommes, stylos et crayons en tout genres… Selon une étude menée par la Confédération Syndicale des Familles (CSF), le chariot moyen d’un élève de primaire s’élevait à 233 euros, pour un collégien à 371 euros, tandis que celui d’un lycéen atteignait 427 euros en 2023. Un prix qui pourrait légèrement augmenter cette année encore.



En se cantonnant à un strict respect des listes fournies par plusieurs établissements que nous avons pu consulter, et en se tournant vers les marques les moins chères, les familles pourraient débourser entre 120 et 150 euros selon un calcul réalisé par Imaz Press Réunion dans le rayon papèterie d'une grande surface.



Sachant que les familles bénéficiant de l'aide de rentrée scolaire (ARS) reçoivent entre 416,40 et 454,60 euros, elles dépenseront donc un quart de cette aide uniquement sur la liste scolaire. En 2023, 77.030 familles ont bénéficié de l’ARS (126.338 enfants concernés) et 52,5 millions d’euros ont été versés aux familles réunionnaises.

Pour les familles ne bénéficiant pas d'aides, la facture peut vite devenir salée si plusieurs enfants font leur rentrée.



Et malgré des efforts annoncés sur le gaspillage, nombreux sont les établissements à demander des protections plastiques pour les cahiers, ou encore à réclamer des fournitures neuves…Et ce même si certains cahiers de l'an passé sont restés en partie vides.



Pour contrer l'inflation et ces exigences, il peut être pertinent de se tourner vers les sites d'occasion concernant les produits en plastique, comme les classeurs, pochettes et autres sacs. Une façon de faire un petit geste pour la planète au passage.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com