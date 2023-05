Retraites, Sainte-Marie, houle et Seor

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 2 mai 2023 : - Retraites : l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation le 6 juin - Sainte-Marie : routes et espaces verts délaissés, projets à l'arrêt, démissions d'élus,… rien ne va plus dans la commune - Attention à la houle, le sud-ouest en vigilance jaune vagues-submersion - La Seor cherche des bénévoles pour protéger les tuit-tuits

Retraites : l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation le 6 juin

L’intersyndicale a appelé à une quatorzième journée d’action pour le 6 juin afin de "se faire entendre" des députés. Ces derniers examineront le 8 juin une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites promulgué par Emmanuel Macron le 14 avril dernier.

Sainte-Marie : routes et espaces verts délaissés, projets à l'arrêt, démissions d'élus,… rien ne va plus dans la commune

Démissions en cascade des conseillers municipaux, accusations de "faux et usages de faux", plainte déposée par le maire, déficit d'entretien des voiries et des espaces verts… depuis plusieurs mois des élus et des habitants dénoncent Sainte-Marie comme une ville "en perdition".

Attention à la houle, le sud-ouest en vigilance jaune vagues-submersion

Le littoral sud-ouest, de la Pointe au Sel au Cap Chevron, sera placé en vigilance jaune vague submersion à compter du mercredi 3 mai à 4 heures. Les vagues les plus fortes pourront atteindre six mètres de haut.

La Seor cherche des bénévoles pour protéger les tuit-tuits

La Seor est à la recherche de bénévoles dans le but de participer à des chantiers participatifs de dératisation dans la forêt de la Roche Écrite le week-end et la semaine. Cette dératisation servira à protéger les zones de reproduction du tuit-tuit.