Sainte-Marie : routes et espaces verts délaissés, projets à l'arrêt, démissions d'élus,… rien ne va plus dans la commune

Rien ne va plus dans la commune de Sainte-Marie. Démissions en cascade des conseillers municipaux, accusations de "faux et usages de faux", plainte déposée par le maire, déficit d'entretien des voiries et des espaces vers, projets de développement à l'arrêt… depuis plusieurs mois des élus et des habitants dénoncent une ville "en perdition". Enquête (Photo Sly/www.imazpress.com)

Trottoirs jonchés de déchets ou inaccessibles, tant les hautes herbes coupent le chemin, routes à trou, rats, moustiques, des travaux à l'arrêt depuis… des mois. La liste des choses qui ne vont pas à Sainte-Marie est longue pour les habitants. Des riverains excédés par l'absence d'entretien de leur commune.

À Sainte-Marie, dans le quartier de Beauséjour, cette mère de famille n'en peut plus. "La dernière fois je me suis promenée avec mon fils et un rat nous est passé entre les pieds, c'est dégoûtant." Une habitante qui déplore l'état d'un quartier soi-disant éco-responsable.

"Quand on se promène on est obligé de marcher sur la route tant les hautes herbes nous bloquent le passage, c'est n'importe quoi. Je veux dire, je suis avec mon bébé, ma poussette, à devoir partager le chemin avec la route, c'est hyper dangereux." Et même si un effort de coupe a été fait sur une toute petite portion, cela ne résout pas le problème.

Un peu plus dans les bas, c'est à Duparc que les riverains sont consternés par l'état des routes. "Y a des trous partout." "La commune attend quoi pour intervenir ?"

Des habitants qui, semblent totalement perdus face à la "confusion et à la cacophonie qui règnent" et "inquiets quant à l'avenir de leur commune", souligne un collectif de citoyens.

- Des maux à soigner -

Et ce ne sont pas les seuls. Du côté de l'opposition on fustige la non-action de la mairie. "Les gens se plaignent, rien n'a été pensé en termes d'activités, de loisirs et de mobilités dans le quartier de Beauséjour", note Christian Annette.

"Même dans les écoles ça se passe mal, nous confie les habitants", indique Christian Annette. "Aucun soutien scolaire, les cantines n'en parlons pas." "La population souffre", lance-t-il.

"C'est même triste qu'au bout de ces années la seule ambition est de combler les nids de poule, combattre les rats. C'est honteux pour une telle commune qui a un tel potentiel", ajoute-t-il. "On est en train de s'embourber alors qu'on pourrait développer les zones d'activités et offrir un vrai emploi à tous les gens qualifiés."

"Mais comment voulez-vous faire quand on a une commune avec un tel déficit de près de 10 millions d'euros", s'insurge l'élu.

Éric Wuillai, président de CBO Territoria qui a notamment fait sortir de terre le quartier de Beauséjour, "on se sent responsable de tout ce qui se passe là-bas". "On a voulu un espace végétal important mais après, le vrai sujet dans ce quartier, c'est les déchets. Il faut que les habitants changent aussi leurs mentalités." "Après, il est certain que la collectivité doit s'en emparer, c'est pour cela qu'on paye des impôts", précise le PDG.

De son côté l'élu Grégoire Cordeboeuf, élu en charge de l'environnement et des voiries à Sainte-Marie depuis 2022 tient compte des préoccupations soulevées par les habitants.

"C'est avec toute ma détermination et ma volonté de citoyen engagé que je tente à vouloir relever notre commune qui traverse une situation difficile et tenter de réparer les maux que certains ont créé dans le passé et qui ont aujourd'hui disparu des "écrans radars"", dit-il.

Concernant la gestion des routes, "nous sommes conscients des problèmes de routes endommagées dans la commune et des désagréments que cela peut causer aux habitants". "Il y a eu un sacré retard durant ces dernières années sur l'entretien des routes à Sainte-Marie mais des efforts sont déployés pour réparer et entretenir ces routes", ajoute-t-il.

"Actuellement ce sont plus de 60 tonnes d'enrobés qui sont en ce moment même déversées dans les nids de poule qui jonchent les ruelles et impasses de la commune", tient à souligner Grégoire Cordeboeuf. "Nous nous engageons à accélérer ces travaux en multipliant par 5 le nombre de tonnes d'enrobés pour ces prochaines semaines."

"Nous souhaitons également durant les prochains mois réhabiliter entièrement les portions de rue complètement abîmées. Nous aurons aussi d'ici un an, grâce au soutien de la Cinor, des portions de rue qui seront sécurisées comme la route qui part du rond-point de l'école de musique de Beauséjour vers le quartier de la Ressource."

Dans le quartier de Beauséjour, toujours en plein développement mais qui paraît abandonné, "nous regrettons d'apprendre que les riverains rencontrent des problèmes liés à la propreté et à l'entretien des espaces verts. Des équipes sont déployées sur place et passent régulièrement. Concernant les déchets, Il y a aussi un problème d'incivilité qu'il faudra résoudre à court et moyen terme".

- "Nous nous réorganisons" -

En ce qui concerne l'environnement à Sainte-Marie, "notre problématique est qu'en 2014, la collectivité possédait sur son territoire plus de 600 agents qui tondaient les abords des routes. C'est ce qui nous a coûté cher et qui a mis en partie la commune dans les difficultés financières que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons à peine une centaine d'agents au service environnement. Nous nous réorganisons afin de retrouver un confort et une qualité de vie dans notre commune", précise l'élu.

"Il y a eu la difficulté de débloquer les comptes qui étaient dans le rouge. Il y a encore un an, la mairie ne pouvait même plus se procurer une bobine de fil pour tondre ses chemins, réparer les débroussailleuses..."

À Beauséjour, les habitants sont également indignés de voir les chantiers de l'école maternelle et des futurs locaux de la mairie à l'arrêt. "Nous reconnaissons que la réalisation de ces projets a pris plus de temps que prévu. Des retards ont été rencontrés en raison de contraintes budgétaires. Sur avis de la Cour des Comptes, le Conseil Municipal a délibéré pour mettre à l'arrêt ces projets, c'est une décision responsable."

"Mais toute l'équipe municipale est engagée et travaille activement pour que ces projets puissent reprendre dans les meilleurs délais", précise Grégoire Cordeboeuf.

- Des élus quittent le navire -

Le vendredi 21 avril 2023, nous vous l'annoncions, 14 élus de la municipalité, majorité comme opposition, ont déposé en préfecture leur démission de leur mandat de conseiller. Leur remplaçant également ont décidé de quitter le navire.

Interrogé par Imaz Press, les élus réagissaient. "Le maire n'écoute plus, on n'est pas des frondeurs, on demande juste à mettre en place des projets." "Depuis des mois on sait que le maire n'est plus légitime et donc on n'avait pas envie de participer à un quorum fictif qui, à mon sens, relève plus d'une mascarade qu'autre chose", indiquait Rémy Lagourgue.

Toutefois, rien ne laissait présager de la suite de cette affaire. Le maire de Sainte-Marie, Richard Nirlo, a déposé plainte ce mardi 25 avril pour "faux et usages de faux" avec constitution de partie civile pour la commune auprès de la procureure de la République. Ils dénoncent le dépôt de fausses démissions mais également un complot à son encontre.

L'avocat de la mairie Philippe Creissen confirme ce dépôt de plainte au titre de deux démissions. " Aucun des élus concernés par ces démissions n'est venu déposer sa démission lui-même", précise-t-il. "Si faire déposer sa démission par un tiers n'est pas un acte de courage ce n'est pas en soi illégal. Toutefois, cela impose naturellement au maire de s'assurer que les décisions de démission sont bien authentiques."

Le maire a donc pris un arrêté le vendredi 21 "pour annoncer une phase de contrôle et il en a informé le Préfet", ajoute l'avocat. "Le même jour, deux élus ont contesté formellement, par écrit, avoir décidé de démissionner le 21 avril 2023", indique Maître Philippe Creissen.

Le magistrat précise, "Monsieur Richard Nirlo et l'ensemble des conseillers municipaux, de la majorité comme de l'opposition, sont prêts à assumer devant les électeurs les choix politiques qu'ils ont fait (que les démissionnaires leur reprochent) portant sur une rigueur budgétaire strictement conforme à ce que la Chambre régionale des comptes de la Réunion a préconisé pour éponger le déficit de près de 16 millions d'euros laissé par la famille Lagourgue". "Et ce, sans procéder à une augmentation punitive de la fiscalité locale à l'encontre des contribuables."

Le 27 avril, dans la foulée, des agents de la brigade de recherche de Saint-Benoît se sont rendus en mairie pour vérifier l'authenticité des documents déposés.

- La scission est actée entre démissionnaires et Richard Nirlo

Face à ces accusations de "faux et usages de faux", les deux personnes visées, dont Fabrice Marouvin, ont tenu à réagir.

"On va déposer plainte pour diffamation. En quoi Monsieur Nirlo est concerné, c'est aux élus concernés de déposer plainte", dit-il. "Lui est censé récupérer les démissions, valider les signatures ou pas, les envoyer au préfet et non pas appeler les élus et les soudoyer." "Aujourd'hui les élus sont harcelés", ajoute Fabrice Marouvin.

"On parle de faux en écriture mais pas le vrai problème. En démocratie, les gens ont le droit de démissionner." Fabrice Marouvin demande à ce que le préfet statut rapidement, "s'il ne prend pas la décision, ces gens-là sont à la merci du maire".

Rémy Lagourgue, autour de qui les élus démissionnaires s'étaient rassemblés à Beauséjour prend également la parole. "Nous on est serein, on attend la décision de la préfecture", nous dit-il. "Il y a eu deux élus qui ont fait marche arrière en 24 heures, cela laisse à penser à des achats de conscience par le maire."

"On a l'impression que le Richard Nirlo se raccroche à toutes les branches, mais on craint pour lui – et heureusement pour la population – que les choses sont bien entamées et que ce ne sont pas ou deux revirements qui vont casser la dynamique initiée depuis quelques jours et laisser le choix à la population d'une nouvelle gouvernance", indique Rémy Lagourgue.

Rémy Lagourgue explique également "avoir fait signer aux élus démissionnaires un courrier comme quoi ils ont fait ce choix sous aucune pression et qu'ils ont délibérément quitté le conseil municipal".

Futures élections ou pas ? La préfecture a un délai de deux mois pour décider et au besoin, d'organiser un nouveau scrutin.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com