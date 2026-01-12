Trou de Fer : la portion du sentier entre le gîte de Bélouve et la route forestière de Fleurs Jaunes fermée au public

À la suite du constat de plusieurs platelages dégradés (un plan de circulation qui se présente sous la forme de madriers, de tôles ou planches en bois assemblées et juxtaposées entre elles), présentant un risque pour la sécurité des randonneurs, la portion du sentier du Trou de Fer comprise entre le gîte de Bélouve et la route forestière de Fleurs Jaunes doit être fermée au public, informe l'Office national des forêts ce lundi 12 janvier 2026 (Photo d'archives)

Toutefois, l’accès au Trou de Fer reste possible en empruntant la route forestière de Fleurs Jaunes, dont le départ se situe le long de la route forestière de Bébour-Bélouve, 350 mètres avant le parking du gîte de Bélouve.

Lien vers la carte des sentiers et des routes forestières accessibles : https://www.onf.fr/vivre-la-foret/%2B/b90::randonnee-la-reunion-connaitre-les-sentiers-fermes.html