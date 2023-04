Sainte-Marie : 14 conseillers municipaux démissionnent

Ce vendredi 21 avril 2023, 14 élus de la majorité municipale dirigée par le maire Richard Nirlo et de l'opposition ont déposé en préfecture leur démission de leur mandat de conseiller. Des adjoints font partie des démissionnaires. Déjà particulièrement impactée par ses soucis financiers, la commune Sainte-Marienne doit donc faire face à une scission au sein même de son équipe dirigeante (Photo rb/www.ipreunion.com)

L'ambiance semblait plus au moins sereine lors du dernier conseil du conseil municipal du 14 avril où était voté le budget. Il n'en était rien. Et pour cause, en plus des 14 élus conseillers en poste qui ont démissionné, les personnes se trouvant sur leur liste ont également renoncé à les remplacer.

Cette démission collective ne surprend pas ou peu à Sainte-Marie, selon les dires des élus. C'est une mésentente avec le maire actuel Richard Nirlo qui est à l'origine de la crise. "Le maire n'écoute plus, on n'est pas des frondeurs, on demande juste à mettre en place des projets."

Jérôme Alaguiri, conseiller et adjoint fait partie de ceux qui ont fait le choix de démissionner. "On a décidé de partir parce que ça ne va plus du tout depuis très longtemps', dit-il.

Fabrice Marouvin, proche de Rémy Lagourgue, a accompagné les démissionnaires. "Les élus en avaient marre."

Rémy Lagourgue, également conseiller (qui avait déjà démissionné de son poste d'adjoint) a réagi. "Cela s'inscrit dans la continuité avec un démantèlement de l'équipe municipale", dit-il. "Cela en raison du maire qui n'a pas de posture appropriée. Le stade de non-retour a été franchi."

Selon l'ancien élu et représentant du mouvement Force territoire, "depuis des mois on sait que le maire n'est plus légitime et donc on n'avait pas envie de participer à un quorum fictif qui, à mon sens, relève plus d'une mascarade qu'autre chose". "Ces démissions en cascade sont le reflet de l'immobilisme de la mairie de Sainte-Marie", ajoute-t-il.

Rémy Lagourgue regrette cette situation, "cela aurait été préférable de relever la barre mais on a atteint le stade de non-retour et de là, il est compliqué de maintenir les choses en l'état".

Reste à voir maintenant si l'ensemble de ces démissions va entraîner des nouvelles élections. La décision sera prise par la préfecture.

La préfecture a un délai de deux mois pour décider et au besoin, organiser une nouvelle élection.

