Miel Vert au Tampon : la mairie dénonce des actes violents à l’encontre des agents communaux

(Actualisé) Un forain de Miel Vert au Tampon s'est retranché dans son camion ce lundi 12 janvier 2026. Selon nos informations, il aurait vu son matériel déplacé par la municipalité. Après négociations, il aurait finalement accepté de sortir de son véhicule et d'entamer des discussions. La municipalité se défend, expliquant que "dans un souci de sécurité les services communaux ont procédé au retrait des engins appartenant à des forains occupant illégalement le domaine public communal" et dénonce des actes violents à l’encontre des agents communaux (Photo : sly/www.imazpress.com)

Dans un communiqué envoyé ce lundi, la mairie du Tampon explique, "dans un souci de sécurité et afin de permettre le bon exercice de l’activité foraine, les services communaux ont procédé ce matin au retrait des engins appartenant à des forains occupant illégalement le domaine public communal".

"Plusieurs échanges sont intervenus avec les forains concernés en vue de leur retrait dans les meilleures conditions de sécurité, sans succès", poursuit la mairie.

- La mairie du Tampon dénonce des actes violents -

La mairie dénonce "vigoureusement les actes violents commis ce lundi matin à l’encontre des agents communaux (aspersion d’essence et menaces de mort) et des forains", déclare la municipalité.

"Elle ne tolérera pas qu’un petit groupe de personnes s’autorise à gâcher la fête et tente de manipuler l’opinion. La mairie agira avec fermeté et tirera toutes les conséquences de cette situation inacceptable."

La mairie a d’ores et déjà pris les dispositions nécessaires pour que les festivités reprennent avant midi.

