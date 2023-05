La Seor cherche des bénévoles pour protéger les tuit-tuits

La Seor (Société des études ornithologiques de La Réunion) est à la recherche de bénévoles de mai à septembre 2023 dans le but de participer à des chantiers participatifs de dératisation dans la forêts de Roche Écrite le week-end et la semaine. Cette dératisation servira à protéger les zones de reproduction du tuit-tuit, oiseau endémique de l'Île de La Réunion. Il s'agit de renouveler le raticide de plus de 1.500 postes d'appâtage (Photo : Jaime Martinez)

C'est par le biais du programme européen Life biodiv'om, que la Seor s’occupede la protection du tuit-tuit. "Grace aux efforts de dératisation, la population de Tuit-tuit est passée de 7 couples en 2003 à plus de 50 couples en 2023"note la seor.



Le Life Biodiv'om est un programme européen coordonné par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) dans le but de protéger la biodiversité sur 5 territoires d’Outre-mer : www.lifebiodivom.fr



Toutes les informations sur les chantiers participatifs : www.seor.fr

www.imazpress.com / rdac@ipreunion.com