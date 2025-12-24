Nuit du réveillon de Noël : 300 gendarmes mobilisés à La Réunion

Ce mercredi 24 décembre 2025, plus de 300 gendarmes et personnels civils, issus de toutes les unités opérationnelles et de soutien, seront engagés tout au long de la nuit pour répondre aux sollicitations, intervenir si nécessaire, et veiller au bon déroulement de la tournée du Père Noël. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

C'est une soirée placée sous haute surveillance qui est sur le point de commencer à La Réunion.

Plusieurs arrêtés préfectoraux encadrent les débits de boissons ou encore l'achat, la vente et l'usage des pétards et feux d'artifices sur l'île.

Afin d'assurer la sécurité de la population et le respect des réglementations spécifiques en vigueur pour le réveillon, 300 gendarmes seront sur le terrain ce soir.

Attention aussi aux accidents domestiques qui peuvent arriver lors des soirées festives de fin d'année. En cas d'accident, n'hésitez pas à appeler le 17 ou le 18.

