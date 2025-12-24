La vente d'alcool réglementée pendant les fêtes de fin d'année

Impossible ce mercredi 24 décembre 2025 d'acheter de l'alcool, une bière par exemple, au rayon frais d'une station service, et ce, à n'importe quel moment de la journée. À partir de 18h, il leur sera strictement interdit de vendre de l’alcool à emporter. Finies aussi, les livraisons d'alcool à domicile pour tous les commerces de l'île, de 21h à 6h du matin. Ce mercredi marque le début d'une réglementation appliquée à La Réunion les 25 et 31 décembre, mais aussi le 1er janvier 2026. Objectif : limiter les conduites à risque. (Photo photo rb/www.imazpress.com)

L’alcool est un sujet qui fait débat à La Réunion. Sa vente est fortement réglementée durant les fêtes de fin d'année.

Dans un arrêté du 19 décembre 2019, la préfecture justifie ainsi cette réglementation : "le département de la Réunion est particulièrement touché par les conduites addictives liées à l'alcool, ce qui a des conséquences graves tant pour la santé que pour la sécurité publique."

"En 2018, l 'Agence régionale de santé de l'Océan Indien indique que deux fois plus de décès liés à l'alcool sont observés à La Réunion qu'au niveau national" c'est ainsi que la préfecture explique la mise en place d'une réglementation précise pour les soirées de réveillons.

- Restreindre l'accès à l'alcool -

Les débits de boissons (licence III et IV) et les restaurants peuvent rester ouvert jusqu’à 2h du matin à l’occasion des nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026.

En revanche, il est rappelé que la vente à emporter des boissons alcooliques est interdite entre 21h et 6h du matin. Cette interdiction s’applique aux établissements fixes et mobiles et aux commerces de vente à distance pour la livraison à domicile.

Concernant les stations-services, il est rappelé qu’il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter entre 18h et 8h et il est interdit d’y vendre des boissons alcooliques réfrigérées à toute heure.

- Danger sur les routes : l'alcool, un fléau à La Réunion-

Selon le dernier bilan routier réalisé par les autorités, l'alcool représente 21% des causes d'accidentalité depuis le début de l'année. 40 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'île en 2025.

"Derrière ces chiffres il y a des drames familiaux. Dès qu’on prend la route, on prend un risque, prendre le volant quand on a bu, c’est de la folie furieuse. Si les gens veulent boire c'est leur droit, mais ils n'ont pas le droit de conduire" martèle Patrice Latron, préfet de La Réunion.

Prudence donc, en cette journée festive. Au niveau national, en 2024, 29 % des accidents mortels ont impliqué un conducteur alcoolisé. Cette part s'élevait à 48 % la nuit.

On le rappelle, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas. Ou encore, quand on tient à quelqu'un, on le retient, autant de messages portés par la sécurité routière pour sauver des vies, particulièrement en périodes de fête. Quelques conseils afin de ne pas prendre la route après avoir consommé de l’alcool : quand cela est possible, prévoir de rester dormir sur place et avoir un conducteur désigné qui ne boit.

