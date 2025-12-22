Pétards et feux d'artifices : une vente réglementée pour les fêtes

À deux jours de Noël, la vente des feux d’artifices et pétards est réglementée à La Réunion. Cette vente est interdite sur la voie publique. Interdit aussi d'en vendre aux moins de 12 ans pour les artifices les moins dangereux, les autres, sont réservés au plus de 18 ans. Il faudra aussi impérativement présenter une carte d'identité dont les informations seront transmises à la préfecture, si nécessaire. C'est en tout cas, une obligation du vendeur. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Vos papiers s’il vous plaît ! C’est ce qui est demandé à la caisse de cet hypermarché de Saint-Leu. Une pièce d’identité doit être présentée lors d’un achat de pétards ou de feux d’artifices à La Réunion.

À la caisse, on ne vérifie pas seulement l’âge, on note les informations de l’acheteur : "c’est ce qu’on doit faire madame, je vois bien que vous n’êtes pas mineur, mais on doit pouvoir remonter ces informations" explique le caissier.

- La vente des feux d'artifices, fortement réglementée -

Dans un arrêté qui date du 7 avril 2022, la préfecture explique : "le vendeur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l'Etat."

La préfecture estime que : "les artifices de divertissement sont classés parmi les produits dangereux en raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement et qu'à ce titre, c’est pour cela que sa vente est réglementée."

Les commerçants aussi ont des règles à respecter, il faut notamment interdire de fumer dans un périmètre qui entoure la zone de vente et à l'entrée du magasin, par exemple. De plus, les produits doivent être disposés sur un linéaire obligatoirement métallique et en permanence visible par les équipes du magasin.

La vente est interdite au moins de 12 ans dans la catégorie F1 qui correspond à un risque faible et un niveau sonore négligeable.

Dans les catégories suivantes F 2, des feux d'artifices destinés à un usage à l'air libre dans des zones confinées et en F3, ceux à utiliser à l'air libre dans de grands espaces ouverts, la vente est réservée aux majeurs.

- Les artifices, des produits dangereux -

L'utilisation des pétards et autres feux d'artifices n'est pas anodine, les risques sont nombreux : perte d'audition, blessures au visage, incendie, ou encore des dégradations des habitations.

Assurez-vous de disposer d’un espace assez grand, 50 mètres tout autour d’un feu "prêt à tirer" est un minimum. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte lors de leur allumage.

Ne rallumez jamais un pétard ou un feu qui n’aurait pas explosé au premier essai

Dans sa publication, la gendarmerie ajoute : "préférez l’utilisation d’une mèche plutôt que la flamme nue d’une allumette ou d’un briquet, l’explosion de l’artifice pourrait être accélérée."

Autre conseil de la gendarmerie de La Réunion, en cas d'arrachement de doigts : "essayez de récupérer le ou les doigts, mettez-le(s) dans un sac plastique, emballez ce sac dans un linge. Mettez ensuite ce paquet dans un second sac contenant de la glace et appelez les secours. Attention ne jamais mettre le membre sectionné directement au contact de la glace."

En cas d'accident, appelez le 15 ou le 18.

- Pétards et animaux : attention danger -

Véritable tradition Réunionnaise, les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre font vibrer l’île. Nos yeux sont tournés vers ciel qui s’illumine, et sur terre, le son des pétards résonne. Un plaisir pour les yeux, un supplice pour les animaux.

Afin d'assurer la sécurité de vos animaux, quelques gestes à repecter : sécuriser l’environnement, rassurer l’animal, et pensez aussi à son identification.

En cas de fuite, cela augmente considérablement les chances de le retrouver rapidement.

