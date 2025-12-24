À retenir ce soir : restructuration de Corsair, couvre-feu à l'Étang-Salé, vigilance requins, plainte contre le loup de la pub et fêtes de fin d'années en sécurité

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 24 décembre 2025 : - Corsair obtient le feu vert de Bruxelles pour son plan de restructuration - Couvre-feu à l'Étang-Salé : le tribunal administratif suspend l'arrêté - Vigilance requins : fortes pluies et augmentation de la température de la mer attirent les squales près des côtes - L’ONG Bloom porte plainte contre la publicité "déloyale, malhonnête et mensongère" du loup d’Intermarché - Fêtes de fin d’année : célébrer en toute sécurité à La Réunion

Le ciel se dégage pour Corsair: la Commission européenne a donné mardi son feu vert à un plan de restructuration de la compagnie aérienne française attendu depuis plusieurs mois et crucial pour la poursuite de ses activités.

La Ligue des droits de l'homme à La Réunion (LDH), a déposé le 22 décembre 2025 un référé-liberté contre l’arrêté du maire de L’Étang-Salé instaurant un couvre-feu pour tout mineur. L’audience a eu lieu ce mercredi 24 décembre tribunal administratif de Saint-Denis, qui a suspendu l'arrêté

Le Centre Sécurité Requin (CSR) appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Des pratiques de surf hors zones surveillées sont régulièrement observées, notamment par des mineurs. Depuis le 4 novembre 2025, 13 observations de squales ont été confirmées par le CSR sur les secteurs de Saint-Paul, Saint-Leu et L’Étang-Salé, ce qui illustre l’influence directe des conditions météorologiques récentes sur la fréquentation du littoral par ces espèces.

La publicité de Noël d'Intermarché, mettant en scène un loup devenant végétarien, est ciblée par une plainte de l'ONG Bloom. L'organisation de défense "de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans" estime que ce spot est "mensonger".

À l’approche des festivités de fin d’année, le préfet de La Réunion "souhaite à l’ensemble des Réunionnais de belles fêtes, placées sous le signe du partage et de la convivialité". Il rappelle toutefois "l’importance de respecter la réglementation en vigueur relative à la vente et à l’usage des feux d’artifice, à la vente de boissons alcooliques, ainsi qu’aux règles encadrant l’utilisation des ballons et lanternes volantes afin que ces célébrations se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité pour tous". Le préfet appelle chacun "à la plus grande vigilance sur les routes".