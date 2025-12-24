Fêtes de fin d’année : célébrer en toute sécurité à La Réunion

À l’approche des festivités de fin d’année, le préfet de La Réunion "souhaite à l’ensemble des Réunionnais de belles fêtes, placées sous le signe du partage et de la convivialité". Il rappelle toutefois "l’importance de respecter la réglementation en vigueur relative à la vente et à l’usage des feux d’artifice, à la vente de boissons alcooliques, ainsi qu’aux règles encadrant l’utilisation des ballons et lanternes volantes afin que ces célébrations se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité pour tous". Le préfet appelle chacun "à la plus grande vigilance sur les routes". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

- Réglementation sur la vente de boissons alcooliques -

En application de l’arrêté du 19 décembre 2019, les débits de boissons (licence III et IV) et les restaurants peuvent rester ouverts jusqu’à 2h à l’occasion des nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier.



En revanche, il est rappelé que la vente à emporter des boissons alcooliques demeure interdite entre 21h et 6h. Cette interdiction s’applique aux établissements fixes et mobiles et aux commerces de vente à distance pour la livraison à domicile.



Concernant les stations-services, il est rappelé qu’il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter entre 18h et 8h et il est interdit d’y vendre des boissons alcooliques réfrigérées à toute heure.



Prévention à l’usage des feux d’artifices

La vente des artifices de divertissement est réglementée (arrêté du 7 avril 2022) et doit avoir lieu dans un établissement recevant du public agréé.



La vente sur la voie publique est interdite.



Il est demandé à chacun de veiller au bon usage des artifices, en respectant la notice d’utilisation de ces produits, pour éviter tout risque d’incendies ou de blessures graves.



La préfecture appelle au bon sens collectif pour limiter les nuisances, invitant les propriétaires d’animaux à les rentrer, afin d’éviter qu’ils soient effrayés et fuient en raison du bruit des détonations, et à agir contre la pollution en ramassant tous les déchets causés par l’usage des artifices.

- Interdiction de lâchers de ballons et de lanternes -

Un arrêté du 27 novembre 2020 interdit de procéder à des lâchers de ballons et de lanternes que ce soit à usage récréatif, commémoratif ou de loisirs, toute l’année sur l’ensemble de La Réunion. En effet, l’utilisation de ces objets volants peuvent :

• gêner la visibilité des pilotes d’avion, être aspirés par les réacteurs ou retomber sur les pistes ;

• provoquer des feux de végétation ou des incendies sur des bâtiments ;

• polluer l’environnement avec des déchets dangereux pour un certain nombre d’espèces animales, notamment marines.

- Sécurité routière -

À l’occasion des fêtes de fin d’année, marquées par une intensification des déplacements et des retours de soirée souvent nocturnes, le préfet de La Réunion appelle l’ensemble des usagers de la route à la plus grande prudence.



Les conditions météorologiques parfois dégradées, combinées à la fatigue et à la consommation d’alcool ou de substances illicites et dangereuses altérant la vigilance, augmentent significativement les risques d’accident. Une attention particulière est également requise à l’égard des usagers de deux-roues. Le strict respect du code de la route, des limitations de vitesse et des règles de sécurité demeure indispensable afin de préserver la sécurité de tous.



À La Réunion, depuis le début de l’année 2025, l’alcool (21%) et les stupéfiants (15%) sont les causes principales des accidents sur nos routes. Pour rentrer chez soi en toute sécurité après une soirée festive, le dispositif "SAM, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas" reste un réflexe essentiel. Choisir un SAM c’est désigner à l’avance un conducteur sobre afin d’éviter les comportements à risque, protéger sa vie, celle de ses passagers et celle des autres usagers de la route.



