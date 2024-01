Vastes chantiers sur les routes après le passage de Belal

Ce jeudi 18 janvier 2024, les chantiers se poursuivent pour remettre les routes en l'état après le passage du cyclone Belal sur La Réunion. Fermée depuis le passage du système, la route de Cilaos rouvre enfin à 7 heures, pour le plus grand bonheur des habitants, bloqués dans le cirque. Toutefois, la prudence est de mise car les travaux de dégagement et de nettoyage se poursuivent. Sur la route de Salazie, des coupures sont envisagées. Hormis ces deux axes, d'autres restent fermés à la circulation (Photo www.imazpress.com)

Sur la RN5 Route de Cilaos, une réouverture est envisagée ce jeudi matin à 7 heures

Il est demandé aux usagers de rester prudent car des travaux seront toujours en cours sur l’ensemble de l’itinéraire.

- Des coupures sur la route de Salazie -

Les travaux de purge de la RD48 de Salazie se poursuivent le jeudi 18 et le vendredi 19 janvier 2024, avec des alternances d'ouvertures et de fermetures entre les secteurs "Bras Citronnier" et "Pont de l’Escalier" se poursuivront avec des fermetures d’1 heure et des ouvertures de 30 minutes.

- La Route du littoral fermée dimanche de 6h à 13h30 -

Le CRGT informe que, suite aux fortes précipitations et à un éboulis qui a endommagé la GBA lors du passage du cyclone Belal, la RN1 Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation ce dimanche 21 janvier de 6h à 13h30 pour permettre des travaux de purges de la falaise.

Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne. Il est demandé aux usagers de prévoir leur déplacement en tenant compte de ces fermetures, et du basculement, notamment pour la rentrée scolaire.

- D'autres axes toujours fermés -

Sur le réseau national :



RN1A St Paul Cap Lahoussaye RN3 de l’Echo jusqu’aux Rampes des Plaines

Sur le réseau départemental :

RD41 Route de la Montagne du PR 19+200 au PR 20+300

RD41 Route de la Montagne à la Possession du PR 30+050 au PR 29+600

RD42 Route de Bellepierre à St Denis au PR9+800

RD3 Radier Ouaki emporté

RD3 Route Hubert Delisle à St Leu au PR 129+30

RD3 Route Hubert Delisle au PR 107+400

Les travaux de dégagement et de nettoyage se poursuivent. La plus grande prudence est recommandée, notamment à l’approche des agents.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com