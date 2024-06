Sacs d'excréments, une pêche à 90.000 euros et un avion de chasse sur l'autoroute

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 3 juin au vendredi 7 juin, le voici. Il ya d'abord la Corée du Nord qui a déversé de centaines de ballons remplis d'excréments sur la Corée du Sud. Dans un lac à New York (États-Unis), un jeune couple a pêché 100.000 dollars. Non vous ne rêvez pas, un Rafale s'est bien posé sur une autoroute en Suisse.

- La Corée du Nord envoie des centaines de ballons remplis d'excréments vers la Corée du Sud

La Corée du Sud va suspendre totalement son accord militaire conclu en 2018 avec le Nord afin de réduire les tensions entre les deux pays, a annoncé lundi le Conseil national de sécurité à Séoul après l'envoi par Pyongyang de centaines de ballons remplis d'immondices de l'autre côté de la frontière.

Séoul avait déjà partiellement suspendu cet accord l'année dernière à la suite de la mise en orbite par Pyongyang d'un satellite espion mais le Conseil national de sécurité a déclaré qu'il demanderait au cabinet de "suspendre totalement" cet accord militaire "jusqu'à ce que la confiance mutuelle entre les deux Corées soit rétablie".

Depuis une semaine, près d'un millier de ballons remplis de déchets, allant de mégots de cigarettes à des excréments d'animaux ont été lancés par la Corée du Nord vers son voisin, dont 600 dimanche, selon Séoul.

Pyongyang a affirmé que ces "cadeaux sincères" visaient à riposter à l'envoi sur son territoire de ballons chargés de tracts de propagande contre le dirigeant Kim Jong Un.

La Corée du Sud a qualifié cette action nord-coréenne "de bas étage" et d'"irrationnelle".

Toutefois, contrairement aux récents tirs de missiles balistiques, cette action n'enfreint pas les sanctions imposées par les Nations unies au régime nord-coréen.

Pyongyang s'est engagée dimanche à "suspendre" temporairement ces lâchers de ballons en assurant que cette "contremesure" avait été efficace.

L'accord militaire de 2018, signé pendant une période de réchauffement des relations entre les deux pays qui restent techniquement en guerre, vise à réduire les tensions dans la péninsule notamment le long de la frontière intercoréenne hautement sécurisée.

Séoul avait partiellement suspendu cet accord en novembre dernier pour protester contre le lancement réussi d'un satellite espion par Pyongyang, et le Nord avait affirmé qu'il ne l'honorerait plus du tout.

En conséquence, le Conseil national de sécurité à Séoul a déclaré que l'accord était "virtuellement nul et non avenu en raison de la déclaration d'abandon de facto de la Corée du Nord", mais que le respect du reste de l'accord désavantageait Séoul en termes de capacité à répondre à des menaces telles que les ballons.

- États-Unis : ils trouvent un coffre-fort contenant 100.000 dollars en pêchant à l’aimant

La pêche fut bonne pour un jeune couple qui pratiquait la pêche à l’aimant dans un lac à New York (États-Unis). Comme le rapporte le média local Spectrum News NY, relayé par Le Parisien, ils ont eu la belle surprise de remonter un coffre rempli de billets de banque. La somme récoltée atteindrait les 100.000 dollars, soit un peu plus de 92.000 euros.

Les deux Américains ont contacté la police de New York pour savoir si l’argent ne provenait pas d’un délit. "Il n’y avait aucune pièce d’identité, aucun moyen de retrouver la personne d’origine dans le coffre-fort", a confié la jeune femme à la BBC. Les forces de l’ordre les ont alors autorisés à garder les billets.

Mais la jeune femme a expliqué à ABC News que les billets étaient dans un état vraiment déplorable, ce qui les rend inexploitables.

