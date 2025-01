Saint-André : il s'introduit chez son ex-compagne, elle est sauvée grâce au téléphone grave danger

Ce dimanche 12 janvier 2025, une victime de violences conjugales vivant à Saint-André a déclenché son téléphone grave danger via la plateforme RAMSES (Réception des alarmes et des messages des sites et établissements sensibles). Dépêché sur place, les policiers de la BAC ont interpellé l'ex-compagnon - porteur d'un bracelet anti-rapprochement. Il a été placé en garde à vue (Photo : www.imazpress.com)

Lorsqu'ils sont arrivés sur place, les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) ont invité l'individu à quitter les lieux. Virulent et outrageant les forces de l'ordre, l'homme leur a asséné un coup de poing au visage et un coup de tête à chacun.

Interpellé, il devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire.

Entre un et trois jours d'interruption temporaire de travail ont été délivrés aux deux policiers blessés lors de cette intervention.

Lire aussi - Bracelet anti-rapprochement : un outil de sécurisation difficilement applicable à La Réunion

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com