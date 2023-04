Saint-Benoît : 27 infractions en l'espace de deux heures dont un refus d'obtempérer

Les militaires de la compagnie et de la BMO de St-Benoit ont réalisé un contrôle routier mardi 4 avril 2023, à hauteur du pont de La Ravine Sèche de Saint-Benoît. Ils ont relevé 27 infractions, là où, le 1er mars 2023, un véhicule a percuté la rembarde de sécurité et a fait une chute de 20m en contrebas blessant deux occupants et tuant un bébé de 9 mois. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo : gendarmerie)

Le mercredi 1er mars 2023 à 16h40, hors agglomération, route nationale 2, à hauteur du pont de la "Ravine Sèche" commune de St-Benoît, le conducteur d'un véhicule léger de marque Peugeot 206 circule à vive allure, dans le sens St-Benoît / Ste Anne.

A la sortie d'une grande courbe à droite (Virage de Beaufonds), le véhicule Peugeot 206 traverse la voie de circulation opposée et percute la rambarde du pont. Sous le choc, cette élément de protection et de sécurité cède et, la voiture chute en contrebas dans le lit de la rivière asséchée (20 mètres).

Lors de cet accident, un enfant de 9 mois, passager du véhicule installé dans un siège non adapté pour son âge, décède.

En réaction à ce drame, les militaires de la compagnie et de la BMO de St-Benoit, ont réalisé, le mercredi 4 avril 2023 de 14h30 à 17 heures, une opération de contrôle routier sur les lieux de cet accident mortel.

Ce service coordonné a permis la constatations de 27 infractions, dont : 1 refus d'obtempérer (interception du contrevenant qui se trouvait en défaut de permis, sans assurance et dépourvu de contrôle technique), 3 conduites sous stupéfiants, 1 conduite malgré un permis de conduire non prorogé, 1 conduite malgré une suspension administrative du PC, 2 téléphones, 2 défauts d'assurance, 4 non port de ceinture de sécurité dont deux mineurs de 6 et 9 ans, 2 non mutation de carte grise, 2 émissions de fumée, 1 émission de bruit pot non conforme, soit 7 immobilisations de véhicules et 6 excès de vitesse.