Saint-Benoît : l’école maternelle et élémentaire André Hoareau ne rouvrira pas jeudi

Comme annoncé dimanche dernier, une entreprise privée est intervenue au sein de l’établissement scolaire pour effectuer un nettoyage à l’eau pure. Malgré cette intervention et l’aération totale des locaux pendant plusieurs jours, des symptômes similaires à ceux observés précédemment ont été constatés chez les agents de l’entreprise.

Par conséquent, le maire de Saint-Benoît en concertation avec l’Éducation nationale a décidé de fermer l’école jusqu’à nouvel ordre. Une continuité pédagogique de l'enseignement sera mise en place par le Rectorat. Les parents d’élèves seront contactés par les enseignants dès demain.

Compte tenu de cette situation inextricable, le maire Patrice Selly, a pris la décision de déposer plainte contre X afin qu’une enquête soit diligentée pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Pour rappel, vendredi 9 février, une cinquantaine d'enfants et adultes se sont plaints de démangeaisons et de problèmes respiratoires et deux personnes ont été hospitalisées. La mairie de Saint-Benoit, soupçonne une intoxication. Les raisons de cette intoxication ne sont pas encore connues.

