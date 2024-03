Saint-Denis : un homme filmé entrain de frapper son chien a été interpellé

Ce mercredi 28 février 2024, un homme "défavorablement connu des services de police pour des faits de maltraitance envers les animaux" a été interpellé par les forces de l'ordre à Saint-Denis. Deux mois après avoir été filmé entrain de frapper violemment sa jeune chienne sur son balcon, il a été placé en garde à vue. "L'auteur devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire" précise la police (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Pour rappel, le 29 décembre 2023, l'association pour l'éducation à la bienveillance animale (APEBA) avait partagé sur ses réseaux sociaux la vidéo d'un homme frappant violemment un chien dans son appartement à Saint-Denis. Une vidéo envoyée par un internaute, témoin de la scène.

Le mis en cause faisait déjà l'objet de trois plaintes pour maltraitance animale, d'après l'association. Suite à cette publication et le dépôt d'une nouvelle plainte, la chienne a été retirée à son propriétaire et confiée à l'APEBA.

L'homme semble bien connu de l'association qui évoque l’affaire Duck, un malinois "enfermé sur un balcon, tabassé et étranglé par son propriétaire". Le chien avait finalement été sorti du domicile par la police nationale suite à des signalements et placé sous la protection de l'association en 2022.

