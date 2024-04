Saint-Denis : un tag antisémite découvert au Chaudron

Un nouveau tag antisémite a été découvert à Saint-Denis ce samedi 27 avril 2024, dans le quartier du Chaudron. Un message violent appelant à la "mort aux juifs". "Assassin génocide à Gaza", et "Vive Hitler, Iran et Russe" ont aussi été écrit au marqueur (Photo sly/www.imazpress.com)

Depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas en Israël qui a fait plus de 1.200 morts, et la riposte sanglante de l'armée israélienne qui a causé pour l'heure plus de 30.000 morts, et qui dure désormais depuis désormais plus de six mois à Gaza, plusieurs tags antisémites ont été découverts dans le chef-lieu, mais aussi à Sainte-Marie.

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion avait "condamné fermement ces actes" en décembre 2023, rappelant que "l'ouverture et la tolérance sont le ciment du vivre-ensemble à La Réunion". "L’antisémitisme et toutes les autres formes de haine n’ont pas leur place dans notre République" a-t-il exprimé.

"Les forces de police et de gendarmerie mettent tout en œuvre pour retrouver les auteurs de ces faits afin qu’ils répondent de leurs actes devant la justice. Ils encourent jusqu’à 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende" précise également le communiqué.

