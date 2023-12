Le préfet de La Réunion condamne "fermement" les inscriptions à caractère antisémites constatées ces derniers jours

Ces dernières semaines, des inscriptions à caractère antisémites ont été constatées dans plusieurs communes de l'île. Ce 2 décembre 2023, des tags ont été découverts sur le mur d'un particulier et sur la porte d'un conteneur de chantier à Saint-Denis. À Sainte-Marie, le jeudi 30 novembre d'autres ont été trouvés sur des panneaux routiers et enseignes d’entreprises. Même cas de figure à Sainte-Clotilde sur un panneau publicitaire le 24 novembre et sur des murs d’immeubles au Port le 9 novembre, ou encore sur l’enceinte du centre communal d’action sociale de Saint-André le 30 octobre. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion "condamne fermement ces actes" a annoncé la préfecture dans un communiqué rappelant que "l'ouverture et la tolérance sont le ciment du vivre-ensemble à La Réunion". "L’antisémitisme et toutes les autres formes de haine n’ont pas leur place dans notre République" a-t-il exprimé.

"Les forces de police et de gendarmerie mettent tout en œuvre pour retrouver les auteurs de ces faits afin qu’ils répondent de leurs actes devant la justice. Ils encourent jusqu’à 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende" précise également le communiqué.

Lire aussi - Des tags antisémites découverts dans plusieurs communes ces dernières semaines

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com