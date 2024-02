Saint-Leu : retour sur le big kabar maloya qui a réuni 100 maloyèr

Plus d'une centaine de personnes étaient réunies ce dimanche 18 février à La Rondavelle Tiroule de Saint-Leu pour un grand rassemblement de Maloya baptisé "big kabar maloya", organisé par l'association kabar défilé (photo rb/www.imazpress.com)

Des artistes, des musiciens, des danseurs, des amateurs... tous étaient présents de 18h à 21h pour jouer et interpréter des morceaux de Maloya. L'ambiance était au rendez-vous. Regardez :

Le Maloya était à l'origine chanté et joué par les esclaves de notre île qui travaillaient dans les champs de canne à sucre. Il servait de moyen d'expression pour exprimer leurs souffrances, leurs espoirs et leur résistance face à l'oppression. Le Maloya est donc chargé d'une profonde signification historique et sociale.

Aujourd'hui, cet art est un facteur de l'identité réunionnaise.

De nombreux Réunionnais ont dansé au rythme de cette musique envoûtante. Regardez :

Ce rassemblement représente un premier pas vers le grand défilé traditionnel prévu pour juin 2024, où plus de 500 chanteurs, musiciens, danseurs et costumiers seront réunis.

La soirée s'est clôturée par une série de concerts sur la scène incontournable de Saint-Leu.

