Un big kabar maloya réunira 100 maloyèr ce dimanche à Saint-Leu

L’association kabar défilé organise un big kabar maloya rassemblant plus de 100 maloyèr le dimanche 18 février à 18h00 à La Rondavelle Tiroule de Saint-Leu. L’objectif étant de rendre hommage à cet art ancestral (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Il y a quelques semaines, l’association kabar défilé lançait un appel à se rassembler à tous les fervents de maloya.

- 100 maloyèr au rendez-vous -

Plus de 100 maloyèr ont répondu à l’appel de l'association. Des groupes, des artistes, des amateurs, des musiciens, tous seront présents pour jouer et interpréter des morceaux. La soirée se clôturera par une série de concerts sur la scène incontournable de Saint Leu.

Ce rassemblement majeur marque la première étape vers le grand défilé traditionnel prévu en juin 2024, qui réunira plus de 500 chanteurs, musiciens, danseurs et costumiers.

L'association invite tous les amateurs de musique et le grand public à se joindre à eux.

- Le Maloya -

Le Maloya est un genre musical traditionnel de notre île.

A l'origine, il était chanté et joué par les esclaves qui travaillaient dans les champs de canne à sucre. Il servait de moyen d'expression pour exprimer leurs souffrances, leurs espoirs et leur résistance face à l'oppression. Le Maloya est donc chargé d'une profonde signification historique et sociale.

Dans les années 60, le Maloya devient un vecteur de revendications politiques.

Aujourd'hui, il est devenu aussi un art de danse et de chant, facteur d’identité nationale. Chanté et dansé sur scène par des groupes professionnels.

Depuis 2009, il figure au patrimoine culturel immatériel de l’humanité certifiée par l’Unesco.

Lire aussi - Il y a 12 ans le maloya était classé au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité

lc/www.imazpress.com