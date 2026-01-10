Saint-Joseph : 4.500 passages de voitures chaque week-end à Langevin, les riverains n'en peuvent plus

Vacances scolaires, fortes chaleurs... Comme chaque année, le site de la Rivière Langevin à Saint-Joseph est victime de son succès. Les journées les plus chargées, les riverains voient jusqu’à 4.500 passages de voitures près de leur domicile. Des véhicules qui débordent sur la route, sont devant les maisons et empêchent les habitants d’accéder à leur domicile. Face aux incivilités à répétition, la police municipale n’hésite plus à verbaliser (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Sur le Facebook de la ville de Saint-Joseph, la police municipale tient un compte quotidien des passages, des contraventions, mais aussi des enlèvements de voitures.

À titre d’exemple, ce jeudi 8 janvier 2026, 30 véhicules ont été déplacés et 21 contraventions dressées.

- Pluies de contraventions aux abords des cascades -

Pour les patrouilles dans le secteur, le mois de janvier est une période noire. La police municipale anticipe les pics de passages en fonction de la fréquentation du site les années précédentes.

Le début d’après-midi est, par exemple, la période la plus dense. Il est recommandé aux visiteurs de privilégier des horaires décalés, venir avant 10h ou après 17h afin d’éviter la forte affluence. "Le site est saturé. On demande aux usagers de se garer dans de bonnes conditions" détaille Mickaël Morel, responsable adjoint de la police municipale de Saint-Joseph. Écoutez.

"La moitié des voitures qui viennent dans le secteur débordent sur la route" explique-t-il. "Les riverains vivent très mal la situation. Dans la semaine, on a une personne qui venait de faire ses courses qui est restée bloquée 20 minutes au niveau de la passerelle. Les habitants souhaiteraient que nous soyons là en permanence" explique le responsable adjoint de la police municipale de Saint-Joseph.

- Se garer plus loin et marcher -

Des interventions pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation, notamment en présence de véhicules professionnels et d’usagers stationnant ou s’arrêtant en pleine voie.

Des publications destinées à informer les Réunionnais et les touristes sur la pression qu’exerce leur passage dans le secteur : "En période de forte affluence, la partie haute du site peut rapidement être saturée. Un seul véhicule mal stationné peut bloquer la circulation. Nous demandons vraiment aux usagers de respecter strictement les règles de stationnement."

Mickaël Morel ajoute : "Les véhicules mal stationnés montent même jusqu’à l’entrée du village, ce qui est problématique. Si on peut, il faut trouver une place, bien se garer et effectuer une partie du trajet à pied."

Ce dimanche 11 janvier 2026 : "la fréquentation du site de la Rivière Langevin sera très élevée sur l’ensemble du week-end, avec une saturation attendue en partie basse (Balance). La partie haute (Bassin de Jar) connaîtra également une forte affluence. Il est conseillé d’adapter ses horaires, de privilégier des sites à proximité en cas de forte affluence et de respecter les bons réflexes sur place" prévient la commune.

Il est conseillé de consulter le compte facebook de la ville de Saint-Joseph, avant de se déplacer.

Des vacanciers qui, en plus de bloquer les accès - pour certaines - vident le contenu de leurs poubelles de la journée dans le jardin des habitant avant de reprendre leur véhicule et de quitter la zone très touristique de la rivière Langevin.

Ces incivilités, les riverains n’en peuvent plus.

