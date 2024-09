Saint-Leu Surf Challenge : après sa médaille de bronze, Johanne Defay surfe sur la vague

Ce week-end du 31 août et 1er septembre 2024, avait lieu sur le spot de la Gauche à Saint-Leu, le Leu Surf Challenge 2024. Une compétition d'exhibition. Parmi les quelque 80 surfeurs et bodyboarders présents, Johanne Defay, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. La surfeuse péi qui s'est illustrée en se hissant en tête de la catégorie des femmes. (Photo Photo RB imazpress)

"Il y a de bonnes vagues, soleil, on est bien. Je suis contente d'être à La Réunion", s'exclame Johanne Defay. "Ça faisait longtemps que je n'avais pas surfé des vagues aussi bien avec un public cool", poursuit la surfeuse qui était l'invitée de marque de cette compétition.

"C’est une belle reprise pour le surf réunionnais lors de ce week-end inoubliable !", lance le club de Saint-Leu. "Un temps et des vagues splendides, un niveau élevé et une "water patrol" des plus efficaces."

Cet événement était également l'occasion pour le club de célébrer ses 35 ans d'existence avec des animations tout au long du week-end.

- La Réunion prête pour retourner sur le circuit mondial -

"Cet événement est aussi le moyen de valoriser la Gauche de Saint-Leu et de montrer à la scène internationale que l'île peut de nouveau accueillir de grandes compétitions", indique le président.

"On a le projet d'avoir des compétitions professionnelles", dit-il. Précisant que "le dispositif anti-requin (Water-patrol) a déjà reçu l'aval du Centre sécurité requin et de la WSL (World Surf League)

