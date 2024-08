JO- 2024 : la surfeuse Johanne Defay acclamée au Club France

Ce mercredi 7 août 2024, c'est sous les acclamations que la Réunionnaise Johanne Defay a fait son arrivée au Club France à Paris. La surfeuse a décroché la médaille de bronze aux JO 2024, à Teahupoo (Tahiti) ce lundi 5 août 2024. Entre applaudissements et célébrations, c'est entourée de ses nombreux supporters qu'elle a célébré son titre, le premier de la France en surf (Photos : Fédération française de surf)

Regardez son ovation :

Johanne Defay qui a traversé les océans pour venir célébrer sa médaille de bronze à Paris.

Elle a traversé la planète pour venir fêter sa médaille à Paris ! Superbe accueil au Club France pour Johanne Defay, médaille de bronze au surf à Tahiti ????‍♀️ ???? pic.twitter.com/KD65AZUmt0 — jgbontinck (@JGBONTINCK) August 7, 2024

Pour elle "c'est magique". "Ça a fait grandir en moi l'envie de revenir avec une médaille et promouvoir le surf", a-t-elle déclaré au micro de l'émission Quel Jeux. "On est aussi des athlètes, pas juste des surfeurs."

- La surfeuse médaillée en bronze -

La Réunionnaise, qui avait pris la 9ème place il y a trois ans à Tokyo, a arraché le bronze en surclassant la Costaricienne Brisa Hennessy (12,66 - 4,93).

C'est la première médaille en surf pour la France dans l'histoire des JO.

LA PREMIÈRE MÉDAILLE DE BRONZE DU SURF FRANÇAIS ????



Johanne Defay remporte sa première médaille olympique sur la mythique vague de Teahupo'o ????#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/pBC6hCE9nb — Equipe France (@EquipeFRA) August 6, 2024

La Française a signé un démarrage en trombe en multipliant les manoeuvres radicales pour scorer et mettre une pression d'enfer sur son adversaire. Elle a engrangé un 5,83 puis un 5,27 et un 5,57. Avec un total de 11,40, elle s'est mise à l'abri et pouvait voir venir, est-il écrit dans l'Équipe.

La Costaricienne a tenté un tube mais elle a chuté en se faisant enfermer (1,50). Dans la foulée, Defay a accentué son avance avec une belle vague de trois manoeuvres où elle a fini les ailerons dans le récif (6,83), ajoute le média sportif.

#Paris2024 | ???????????? C'est parti pour cette petite finale de surf féminin !! Johanne Defay est à 35 minutes d'un médaille de bronze !



???? Suivez le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/PZDJiMOwJ4 — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

- Johanne Defay revient de loin -

L'histoire est belle pour la surfeuse qui a chuté lors de sa première vague du 1er tour, se blessant à la tête.

Elle avait été suturée sur le haut du front, avant de battre deux favorites à Teahupo'o : sa compatriote tahitienne Vahine Fierro, puis la championne olympique en titre Carissa Moore.

Avec six victoires d'étapes en dix ans au sein du circuit pro et désormais une médaille de bronze olympique, Johanne Defay est considérée comme la plus grande surfeuse française de tous les temps

Arrivée dans l'élite à 20 ans après une enfance passée à La Réunion - où elle a appris à surfer -, Defay a été proche du sacre mondial plusieurs fois (3e en 2022, 4e en 2021, 5e en 2018) et avait terminé 9e pour la première apparition olympique du surf à Tokyo. A Tahiti, elle faisait pourtant figure d'outsider car elle n'y avait jamais brillé. Actuelle 6e mondiale, la Française peut encore espérer jouer le titre de championne du monde le mois prochain aux Etats-Unis.

