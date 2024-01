Saint-Louis : environ 200 personnes rassemblées en soutien à la Palestine

A l'appel du collectif Réunion Palestine, environ 200 personnes se sont rassemblées à Saint-Louis ce samedi 27 janvier 2024 en soutien aux Palestiniens. Ce rassemblement survient au lendemain du verdict de l'audience de la Cour internationale de justice, qui ordonne à Israël de ''prévenir et punir'' l'incitation au ''génocide'' à Gaza (Photo DR)

Le cortège s'est ensuite élancé dans les rues de Saint-Louis pour réclamer un cessez-le-feu et la libération de Gaza. Sur place, de nombreuses personnes ont répondu à l'appel du collectif Réunion Palestine, soutenu par le Mouvement Réunionnais pour la Paix.

Alors que la plus haute juridiction de l'ONU a demandé vendredi à Israël de faire tout son possible pour "empêcher" tout éventuel acte de "génocide" dans la bande de Gaza, et y permettre l'accès de l'aide humanitaire, les affrontements continuent sur place.

Israël doit tout faire pour "empêcher la commission de tous actes entrant dans le champ d'application" de la Convention sur le génocide, et doit prendre "toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide", a déclaré la Cour internationale de justice (CIJ).



Mais à ce stade, la Cour ne s'est pas avancée sur la question de savoir si Israël commet effectivement ou non un génocide. Elle s'est prononcée sur des ordonnances d'urgence avant d'examiner l'affaire sur le fond, un processus qui peut prendre des années.

- 26.257 morts gazaouis -

Malgré le verdict, des combats meurtriers entre l'armée israélienne et le Hamas font rage samedi dans le sud de la bande de Gaza, où des milliers de civils pris au piège survivent dans des conditions humanitaires désastreuses, dans la pluie et le froid.

Les combats font rage notamment aux abords des deux principaux hôpitaux de la ville, Nasser et al-Amal, qui ne fonctionnent plus qu'au ralenti et qui abritent des malades mais aussi des milliers de déplacés.

Quelques kilomètres plus au sud, des dizaines de milliers de civils sont massés à Rafah, coincés dans un périmètre très réduit contre la frontière fermée avec l'Egypte. Au total, environ 1,7 million de civils ont fui leur foyer depuis le début de la guerre, selon l'ONU.

L'attaque du Hamas, classé organisation terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël, a entraîné la mort d'environ 1.140 personnes en Israël, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens.

En riposte, Israël a juré "d'anéantir" le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, et lancé une vaste opération militaire qui a fait 26.257 morts, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, selon un bilan actualisé samedi du ministère de la Santé du mouvement.

www.imazpress.com avec l'AFP