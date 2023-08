Saint-Paul : un mort dans un crash d'hélicoptère ULM

Un crash mortel d'hélicoptère s'est produit ce samedi 5 août 2023 dans les hauts de Sans Souci (Saint-Paul). Le pilote de l'engin a perdu la vie dans l'accident. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes et les circonstances du drame (photos : rb/www.imazpress.com)

Aux alentours de 10h, un hélicoptère - ULM biplace de classe 6 s'écrase non loin d'habitations dans le secteur de Sans Souci.

Interpellés par le bruit, les riverains donnent l'alerte. Certains ont aperçu la scène et on même tenté de porter secours à la victime en vain.

"J'ai entendu du bruit, un peu comme si on était en train d'arracher des grosses branches, je suis sorti et j'ai vu l'hélico qui tournoyé dans le ciel, il est très vite tombée. J'ai couru vers l'endroit de l'accident pour voir si je pouvais sauver quelqu'un, mais quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien à faire" a témoigné samedi Jacky, un homme d'une quarantaine d'années habitant à proximité du lieu du crash.

Sur place, les équipes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), du Samu et des pompiers mènent des opérations de secours. Le maire de Saint-Paul s'est également rendu sur les lieux ainsi que nos journalistes qui étaient en direct.

Le corps du pilote a finalement été hélitreuillé en début d'après-midi.

Pour rappel, l'un des derniers accidents aériens était survenu il y aa un an jour pour jour, le 6 août 2022 à Cambaie. Un ULM s'était écrasé blessant grièvement un jeune pilote de 18 ans et causant la mort du pilote instructeur, âgé de 71 ans.

En 2021, le dimanche 10 octobre, un ULM avait percuté une falaise au Maïdo. Deux personnes sont décédées.

Le 16 octobre 2019, un avion de tourisme de type CESSNA s'etait crashé dans le secteur du volcan. Quatre personnes se trouvaient à bord de l'aéronef. Deux d'entre elles, deux femmes d'une cinquantaine d'années, ont été tuées.

