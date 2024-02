Sortie de crise à la Chambre d'agriculture : un accord trouvé entre la direction et les syndicats

Ce jeudi 8 février 2024, après quatre jours de grève, la direction de la Chambre d'agriculture et l'intersyndicale sont parvenus à protocole d'accord de sortie de crise. Une grève dont l'origine se trouvait dans la crainte des employés de la Chambre de perdre leur emploi (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Pour rappel, l'intersyndicale (CGTR, CFDT et FO) déploraient "une situation qui continue de se dégrader, des salaires maintenant menacés".

La grève faisait suite à une mobilisation de décembre. "La Chambre d'agriculture rencontre de grandes difficultés et les gens craignent de ne pas voir leur emploi renouvelé", expliquait ce lundi Éric Maunier, délégué syndical à la CFDT.

Des salariés qui vont travailler la boule au ventre, "de peur de ne pas avoir de salaire", lancait Serge Latchoumanin, délégué syndical CGTR. "On veut des garanties sur nos salaires, sur nos emplois. "On demande à la direction d'apporter des garanties concernant notre avenir sur les emplois et on ne veut plus de suppression de postes", poursuivait-il.

