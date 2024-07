SPL Estival : le contrat de délégation de service public résilié, les salariés inquiets

Ce mercredi 24 juillet 2024, avait lieu le Conseil communautaire de la Cirest. Un conseil au cours duquel a été abordé et voté un projet de résiliation du contrat de délégation de service public (DSP) pour la SPL Estival. Et ce, alors qu'il que le déficit de l'intercommunalité est de 5 millions d'euros alors que le président annonçait 3 millions il y a quelques mois. Une situation qui inquiète d'autant plus les salariés, qui redoutent d'être licenciés. (Photo Photo Sly /www.imazpress.com)

"Les craintes sont toujours les mêmes, surtout à ce jour car personne ne sait ce qu'il y aura dans ce futur contrat", lance Éric Talassia, représentant syndical de l'UR 974.

"Déjà que ce fut une grande surprise hier soir que d'apprendre que le déficit cumulé n'est plus de 3 millions mais de 5 millions pour la Cirest."

"Nous avons été estomaqués lorsque le président a demandé aux élus de signer un chèque en blanc pour résilier le contrat actuel et mettre en avant un nouveau contrat alors qu'il n'a jamais été prévu de contribution en échange."

D'autant que "lors de la grève le 15 novembre 2023, il n'était pas question de signer un nouveau contrat pour verser la contribution financière 2024 de 1,1 million d'euros".

Une incompréhension pour le syndicaliste, alors que les salariés ont proposé à plusieurs reprises des moyens de faire des économies comme la location des bus.

Le président a dit "qu'il ne touchera pas au personnel mais ça c'est la théorie car dans la pratique nous on n'a plus confiance en lui, on connait le personnage", explique Éric Talassia.

"Nous nous restons que le qui-vive, notre combat continue et ma mission première est de défendre l'intérêt des salariés", ajoute-t-il.

"Ils ont suffisamment fait de sacrifices en acceptant une baisse considérable de leurs salaires, croyant aux assurances du président Selly que cette baisse garantirait l'absence de licenciements."

"De toute façon, il a obligation de solliciter les élus du CSE pour ce qui est politique sociale et financière."

La SPL Estival a d'ailleurs rendez-vous au tribunal le 28 août prochain pour évoquer la situation et savoir si la phase de sauvegarde sera prolongée ou si une liquidation est à craindre.

- 800.000 euros d’aides pour combler la trésorerie de la SPL Estival -

Le président Patrice Selly a expliqué lors du Conseil communautaire qu'il devait résilier l'actuelle délégation de service public de la SPL Estival, seule condition permettant le versement d'une aide forfaitaire de 800.000 euros.

Un nouveau contrat sera passé avec la SPL, lequel prévoit en outre d'abonder le capital de 300.000 euros par an pendant 10 ans pour éponger la dette.

De nouvelles négociations vont désormais débuter avec la SPL mais le président de la Cirest l'assure, il y aura des modifications à la marge mais le périmètre d’exploitation restera le même, l'objectif étant ’de maintenir la société et les emplois.

- Une plainte déposée contre X par Joé Bédier -

Cette résiliation intervient "dans un contexte où la situation financière est alarmante", a réagi ce soir par voie de communiqué le maire de Saint-André, Joe Bédier. Ce dernier évoque 5 millions de dettes cumulées.

"J’ai toujours dénoncé les manœuvres et les choix arbitraires réalisés par l’exécutif de la Cirest concernant la compétence transport. La transformation de la SEM en SPL sans motifs viables, la nomination d’un PDG sans les compétences requises, la gestion calamiteuse d’une société si importante pour nos habitants."

"Cette résiliation intervient dans un contexte où la situation financière de la SPL est de plus en plus alarmante et on nous indique officieusement plus de 5 millions d’euros de déficit cumulé", ajoute le maire de Saint-André.

"Les donneurs d’ordre doivent donc être mis devant leurs responsabilités car ce n’est pas aux employés de cette société de payer les décisions hasardeuses de l’exécutif intercommunal."

La chambre régionale des comptes (CRC) devrait rendre prochainement son rapport final et la gravité de la situation devrait être clairement explicitée. Pour ma part, j’ai réalisé un dépôt de plainte contre X et je n’hésiterai pas à engager des procédures supplémentaires car c’est de l’argent public dont il est question et du service public des transports qui est vital pour nos concitoyens de la microrégion Est."

